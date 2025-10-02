사전 온라인 시민투표 진행(9월 29일~10월 8일)

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)가 10월 14일, 일산호수공원 고양꽃전시관(북카페)에서 ‘2025년 고양특례시 주민참여예산 한마당’을 개최한다.

주민참여예산제는 예산 과정에 시민이 직접 참여함으로써 지역의 주인 의식을 높이고 재정민주주의를 실현하는 중요한 제도다.

시는 지난해 7월부터 올해 6월 말까지 온오프라인을 통해 총 250건의 주민 제안사업을 접수했다. 이후 소관 부서의 검토와 주민참여예산위원회의 심사를 거쳐 온라인 시민투표를 실시하고 그 결과를 이번 행사에서 공개할 예정이다.

현재 고양시청 누리집(홈페이지)에서는 2026년도 주민참여예산 제안사업에 대한 사전 온라인 시민투표(9.29.~10.8.)가 진행 중이다.

이번 행사에서는 2025년도 주민참여예산으로 반영돼 실제로 실행된 사업 중 우수 실행사례도 함께 소개된다. 주민참여예산의 의미를 시민들과 다시 공유하고, 향후 제도의 발전 방향을 함께 모색하는 자리가 될 예정이다.

행사에서 결정된 제안사업 우선순위는 오는 10월 중 ‘주민참여예산 조정협의회’심의를 거쳐 2026년도 고양시 예산안에 최종 반영되어 시의회에 제출된다. 시는 주민의 의견을 폭넓게 수렴해 예산 편성의 투명성과 실효성을 높여 나갈 계획이다.

시 관계자는 “주민의 의견이 예산에 반영될 수 있도록 2026년도 주민참여예산 온라인 시민 투표에 적극적으로 참여해 달라”고 당부했다.