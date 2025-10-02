30일 저녁 청년 주민이 주도한 필동 무비콘서트 열려 지역주민들 자발적으로 홍보 챌린지 펼쳐 세계 명작 영화 장면에 대한 해설과 OST 라이브 연주로 감동 더해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]대한민국 영화의 상징인 충무로의 감성을 품은 필동에서 지난 9월 30일, 주민들의 뜨거운 호응 속에 ‘필동 무비콘서트’가 열렸다.

필동 무비콘서트는 지난해부터 청년 주민자치위원들이 직접 기획·운영해온 지역 문화 프로그램으로, 올해는 주민들이 자발적으로 홍보에 나서며 한층 풍성해졌다. 특히 ‘내 집·내 가게 앞 포스터 부착 챌린지’를 펼쳐 필동 곳곳이 축제 분위기로 물들어 기대감을 더했다.

올해 무비콘서트는 충무로에서 남산으로 이어지는 길목에 위치한 라비두스에서 개최돼 가을 저녁의 운치 속에 주민들을 맞이했다. 오후 5시부터 1시간 30분 동안 진행된 행사에는 약 150여 명의 주민이 참석해 영화와 음악의 매력을 만끽했다.

이날 무대에서는 ‘불멸의 연인’, ‘인생은 아름다워’, ‘레미제라블’ 등 세계적인 명작 영화 6편과 OST가 소개됐다. 시나리오 작가인 주원규 씨가 영화 해설을 맡아 작품 속 숨은 이야기를 전하며 주민들의 몰입도를 높였다.

이어 영화 속 장면 감상과 함께 지역 음악가들이 피아노, 튜바, 호른, 팀파니 등 다양한 악기와 보컬로 영화 OST를 라이브로 들려줘 감동을 선사했다. 연주가 끝날 때마다 큰 박수가 쏟아졌다. 주민들은 세대를 초월한 명작의 감동을 나누며 마음을 잇고, 소통했다.

무비콘서트에 참여한 주민들은“함께 음악을 듣고 이야기를 나누니 서로 더 가까워진 느낌이다”, “음악과 어우러진 영화 이야기를 들으니, 더욱 깊은 감동이 느껴졌다” 등 소감을 전했다.

김길성 중구청장은 “청년들이 지역 주민들과 함께 만든 무비콘서트가 가을 저녁 소소한 일상에 특별한 추억을 만들어줬다”며 “앞으로도 다양한 문화예술 행사를 통해 주민들이 공감하고 화합할 수 있는 장을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 말했다.