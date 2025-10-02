동측은 서서울미술관, 서측은 옥외갤러리를 연상케 하는 금나래중앙공원 각양각색의 정원 조성, 미로정원과 같은 체험형 정원 도입

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 독산동 1151번지에 위치한 금나래중앙공원을 ‘가든갤러리파크’ 콘셉트로 새단장해 10월 1일부터 주민들에게 개방했다.

금나래중앙공원은 2016년 처음 조성됐으며, 서서울미술관 건립과 연계해 리노베이션사업을 추진하게 됐다. 2023년 4월부터 설계에 들어갔으며, 2025년 2월 착공해 약 8개월간 공사를 거쳐 새롭게 문을 열었다.

새롭게 조성된 공원에는 ▲ 중앙부 잔디광장 ▲ 안양천행정협의회 기념정원 ▲ 기후동행 정원길(수경공간) ▲ 미로정원 ▲ 사계, 그리다 정원 ▲ 사계절 장미길 ▲ 큰숲정원(대왕참나무길) 등 다채로운 공간이 마련됐다.

단순히 관람하는 정원에서 벗어나 미로정원과 같은 체험형 정원을 도입해 볼거리와 즐길 거리를 동시에 제공한다.

또, 서서울미술관과 공원 사이에는 띠 모양의 수공간을 조성해 청량감을 높이고, 열섬현상을 완화하는 등 기후변화 대응 효과도 기대된다.

큰숲정원은 기존 생육 중인 대왕참나무 하부에 아름다운 정원을 조성, 나무 그늘 아래에서 아름다운 경관과 함께 운동과 휴식을 즐길 수 있는 장소로 탈바꿈됐다.

아울러 구는 기존 잔디광장의 배수불량 문제를 해결해 잔디 생육 환경을 개선, 휴게시설도 늘려 그동안 주민들이 불편을 겪었던 부분을 해소했다.

유성훈 금천구청장은 “공사 기간 소음·먼지 등 불편을 감내해 주신 주민 여러분께 감사드린다”며 “금나래중앙공원이 서서울미술관과 함께 서남권 대표 명소로 자리 잡아 금천구민뿐 아니라 인근 지역 주민들도 찾는 매력적인 공간이 되길 기대한다”고 말했다.