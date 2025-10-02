[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군의회는 지난달 26일 제4차 의원간담회를 통해 ‘농어촌기본소득시범사업’ 선정 촉구 건의안을 채택했다.

​이번 건의안은 지역 소멸 위기에 대응하고 농어촌의 지속 가능한 발전을 위해 정부가 추진 중인 ‘농어촌기본소득시범사업’에 청송군이 선정될 수 있도록 촉구하는 내용을 담고 있다.

청송군의회 의원들은 “이번 건의안은 농어촌 소멸 위기 극복과 지역공동체 회복을 위한 지역민의 간절한 목소리를 담은 것”이라며 “정부가 청송군을 농어촌 기본소득 시범사업지로 선정하여 지역 활력을 되살리고 이를 전국으로 확산하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

청송군의회는 이번 촉구를 계기로 관련 조례 제정을 준비하는 등 농어촌 기본소득 실현에 적극 나설 계획이다.

심상휴 의장은 “농어촌 기본소득은 단순한 재정 지원이 아니라 농촌 공동체를 지키고 지역 경제를 되살리는 전환점이 될 것”이라며 “군민과 함께 청송군이 반드시 선정될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.