[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도는 1일 경주엑스포대공원 백결공연장에서 올해 ‘경북도민의 날’ 기념식을 개최했다.

이날 기념식은 이철우 경북지사, 최병준 도의회 부의장, 임종식 도교육감, 지역 국회의원, 22개 시장·군수와 의회 의장, 도의원, 기관 단체장, 출향 도민, 지역 주민 등 1700여명이 참석햇다.

이번 경주시에서 마련된 행사는 한 달 앞으로 다가온 아시태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 역대 가장 성공적인 행사로 만들기 위한 도민 결의의 장으로 마련됐다.

기념행사는 신라 고취대를 선두로 한 22개 시군기 입장, 자랑스러운 도민상 시상, 대통령 축하 메시지 낭독, 기념사와 축하 인사, 도민 희망 메시지 상영, APEC 성공개최 다짐 퍼포먼스, 축하공연 순으로 진행됐다.

자랑스러운 도민상은 37명이 받았다.

대한적십자사 경북지사 김재왕 회장은 각종 재난 재해 발생 시 구호 활동과 의료봉사, 자연보호협의회 김금필 부회장은 국토대청결 등 환경정화 활동, 새마을지도자협의회 조성현 회장은 새마을운동 세계화, 골굴사 경산포교원 칼야나푸르 망글라(스리랑카 승려) 원장은 외국인 근로자 권익 보호와 범죄예방 등 각 분야에서 지역 사회에 헌신한 공로를 인정받았다.

시·군별로는 ▲포항시 강석암, 김경휴, 정희정 ▲경주시 김광해, 이상걸, 한정희 ▲김천시 윤재천, 김주영 ▲안동시 조달흠, 이오득▲구미시 김광식, 김성달, 차순희 ▲영주시 정경자 ▲영천시 허광옥 ▲상주시 김용준 ▲문경시 이화섭 ▲경산시 권미송, 정석구, 손영우 ▲의성군 정명관 ▲청송군 심상복 ▲영양군 김종삼 ▲영덕군 권용걸 ▲청도군 조인제 ▲고령군 신태운 ▲성주군 김영덕 ▲칠곡군 윤명옥, 이재표 ▲예천군 김인옥 ▲봉화군 최병호 ▲울진군 장동윤 ▲울릉군 홍준기씨가 수상했다.

도민들의 희망과 응원이 담긴 영상 메시지에는 마을 이장 및 순찰대, APEC 자원봉사자, 세쌍둥이 가족, 청년 농업인, 독도경비대 등의 목소리가 담겼다.

APEC 성공 다짐 퍼포먼스에서는 이 지사와 최병준 도의회 부의장, 임종식 도교육감, 국회의원, 22개 시장·군수가 다 무대에 올라 대북을 치고 행사에 참여한 1700여명과 함께 APEC 성공 표어가 새겨진 수건을 펼치면서 성공 결의를 다졌다.

이재명 대통령은 축하 전문으로 “APEC 정상회의가 세계사의 새로운 역사로 기록될 수 있도록 도민들의 힘을 모아주길 바란다”며 “정부도 이번 회의가 경북의 위상과 대한민국의 국격을 높일 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 응원했다.

이철우 경북지사는 기념사에서 “경주 APEC은 대한민국을 초일류 국가로 도약시키는 역사적 전환점이 될 것”이라며 “한반도 평화와 번영의 길을 열고 세계가 주목하는 ‘경주 빅딜’을 반드시 이루겠다”고 말했다.

한편 경북도민의 날은 원래 23일이지만 한달 앞으로 다가온 APEC 정상회의 준비와 범도민적 관심을 높이고자 일정을 앞당겨 이날 개최하게 됐다.