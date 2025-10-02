국내 최대 핀테크와 가상자상거래소 결합 합병시너지 네이버에 최대한 반영될 필요 부족한 지분율로 실질적 지배력 확보해야 양사 투자자 반발 불가피…설득·타협 중요

“바른 것이 기이한 것이 되고, 선한 것이 요사한 것이 되기도 한다(正復爲奇 善復爲妖)” –노자(老子) 도덕경(道德經)

단군 이래 최대 인수합병(M&A)이 될 네이버파이낸셜과 두나무의 기업결합이 자본시장 최대 이슈로 부상했다. 국내 1위 핀테크(Fin-Tech) 플랫폼과 국내 최대이자 세계 4위 가상자산거래소 업비트의 결합이다. 다들 이번 합병의 사업적 의미 에 주목하고 있지만 잘 살피면 기업 지배구조와 회계처리에 있어서도 화두가 발견된다. 합병 법인에 대한 네이버의 지배력을 인정받는 과정에서 논란 가능성이 있기 때문이다. 과거 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 제기됐던 삼성바이오로직스 분식 회계 논란이 소환될 수도 있다. 지배력 인정 여부에 따라 회계기준이 달라지고 이는 네이버의 기업 가치에 영향을 준다. 네이버파이낸셜과 두나무가 합병하면 상당한 시너지가 기대되지만 주식 투자자가 증시를 통해 수혜를 누릴 수 있는 유일한 경로는 이미 상장된 네이버 뿐이다. 합병의 과실을 네이버가 얼마나 누릴 지가 중요하다. 달리 풀면 네이버가 합병법인에 대해 ‘실질적 지배력’을 가진 것으로 인정될 지 여부다.

네이버파이낸셜+두나무, 네이버 종속회사 될까?

시장에서 예측하는 네이버파이낸셜과 두나무의 합병 비율은 1대 3이다. 이 비율이 확정된다면 네이버의 네이버파이낸셜 지분율(보통주+우선주)은 약 17.5% 정도로 줄어든다. 최대주주도 아니고 지분률도 30%(비상장사 동일인 및 특수관계인 지분률 하한)를 밑돌아 법적으로 계열사 편입도 어려운 수준이다. 네이버가 증자를 통해 네이버파이낸셜에 자금을 투입해 지분률을 30% 이상으로 높이는 게 정석이지만 엄청난 자금이 필요하다. 주식교환을 통한 합병의 의미가 퇴색된다.

합병법인의 1대 주주가 될 송치형 두나무 의장의 확보된 의결권을 네이버에 위임하는 구조가 만들어질 것이란 관측이 많은 이유다. 의결권 위임으로 만들어진 지배력을 정부가 얼마나 인정할까? 실질적 영향력을 가진 종속기업으로 분류할 지, 유의적 영향력을 가진 관계기업으로 분류할 지가 중요하다. 종속기업이 되면 합병법인은 네이버와 한 몸이 된다. 합병 시너지가 오롯이 네이버 주가에 반영될 수 있다. 관계기업이 되면 네이버의 지분률만큼만 합병법인 성과를 가져온다.

네이버파이낸셔과 두나무 현재 지배구조와 합병 후 지배구조 추정

종속기업과 관계기업 분류 기준을 둘러싼 논란의 백미는 2018년 삼성바이오로직스 분식회계 논란이다. 2015년 제일모직의 자회사였던 삼성바이오로직스는 자회사였던 삼성바이오에피스를 공동 주주인 바이오젠이 콜 옵션을 보유했다는 점을 근거로 회계상 ‘관계기업’으로 재분류했다. 삼성바이오로직스가 보유한 삼성바이오에피스의 지분 가치는 높은 시가로 평가돼 제일모직의 기업가치를 높였고, 결국 제일모직과의 합병 비율에 영향을 미치게 됐다. 금융당국(증권선물위원회)은 이를 ‘고의적 분식회계’로 판단했다. 콜 옵션의 존재만으로 삼성물산이 가진 실질적 지배력이 상실되었다고 보기 어렵고, 회계 처리 변경 시점을 자의적으로 판단하여 기업 가치를 부풀렸다는 논리다. 반면 법원(서울고등법원)은 바이오젠의 ‘콜 옵션’을 단지 서류상의 권리가 아닌, 경제적 실질과 행사 가능성이 매우 높은 ‘실질적 권리’로 판단했다. 바이오젠이 마음만 먹으면 언제든 옵션을 행사해 지배력을 가질 수 있는 상태로 본 것이다. 2심 판결은 최근 대법원에서 확정됐다.

삼성바이오로직스가 삼성바이오에피스를 종속기업으로 분류하지 않은 것이 합법이라는 판결을 이번 합병에 대입해보자. 정확히 반대의 경우다. 송 의장의 합병법인 지분을 네이버에 위임하는 것만으로는 회계상 종속기업으로 분류하기 어려울 수 있다. 언제든 파기될 수 있는 ‘의결권 위임 계약’만으로는 안정적인 지배력을 인정받기 부족하기 때문이다. 네이버로서는 의결권 위임보다 더 강력한 ‘실질적 지배력’ 담보 장치가 필요하다. 송 의장에게 이를 얻어 내려면 네이버도 뭔가 대가를 치러야 한다. 송 의장이 네이버 주주명부에 이름을 올릴 것이라는 관측이 나오는 이유다. 송 의장이 합병 법인 지분을 네이버에 넘기는 대가로 네이버 주주가 되는 방법이다. 이에 더해 주주간 계약까지 체결하면 특수관계인이 된 이해진-송치형 두 의장이 네이버를 공동경영하는 구조가 된다. 이 경우 이 의장은 지배력이 약화되고, 송 의장은 보유 주식의 유동화가 제한될 수 있다. 하지만 송 의장 입장에서는 네이버 지분 보다 상장할 합병법인 지분이 더 매력적일 수 있다.

송치형의 목표는 네이버? 지분 현금화?

대주주가 가격 하락 위험 없이 지분을 현금화하려면 상대를 미리 정하는 ‘블록딜(Block deal)’이 필요하다. 경영권과 직결되는 지배력이 제한된 지분율이라면 후한 값이 사줄 상대를 찾기 쉽지 않을 수 있다. 송 의장은 보유한 두나무 지분을 현금화할 의도를 가진 것으로 알려졌다. 두나무가 상장하는 방법이 가장 자연스럽다. 그런데 올 초 두나무가 금융당국의 제재를 받으며 상장이 어려워졌다. 이석우 대표를 경질할 정도로 여파가 컸다. 네이버파이낸셜과 합병하면 다시 상장이 가능해져 송 의장 등 두나무 주주들이 보유지분을 현금화 할 통로를 만들 수 있다. 특히 상장 과정에서 구주 매출을 통해 안정적으로 현금화가 가능하다. 만약 나스닥 상장이 성공한다면 네이버 지분으로 파는 것보다 훨씬 더 높은 값을 받을 수 있다. 일단 송 의장이 네이버에 네이버파이낸셜 의결권을 위임하고, 만약 합병법인이 일정 기간 내에 상장을 성공하지 못하면 네이버가 현금이나 주식으로 송 의장의 합병법인 지분을 높은 값에 사들이는 계약을 체결할 만하다.

변수는 양사에 거액을 투자한 재무적·전략적 투자자(FI·SI)들이다. 현재 시장은 네이버파이낸셜과 두나무의 가치를 각각 4~5조원, 10~12조원으로 추정한다. 네이버파이낸셜 2대 주주인 미래에셋은 2021년 기업가치 8조원을 기준으로 8000억원을 투자했다. 안정적 핀테크 플랫폼의 상장을 기대한 투자였다. 합병이 이뤄지면 애초 투자한 액수보다 절반의 가치로 지분율까지 급락(10%대→3%대)한다. 하이브도 BTS 등 자사 지적재산권(IP)와 NFT 사업의 시너지를 보고 5000억원을 들여 두나무 지분 2.5%를 매입했다. 두나무 기업가치를 지금보다 5조원 높은 20조원으로 본 결정이다. 네이버는 하이브의 경쟁사들과도 협력 관계다. 이번 합병이 성사되면 기대했던 민첩한 파트너십도 약화될 수 있다. 만약 송 의장이 네이버와 옵션 계약을 통해 안전장치를 만든다면 FI·SI도 투자수익 확보를 위한 조건을 요구할 가능성이 크다. 특히 두나무는 FI·SI와 일반 주주들의 지분률이 합병에 필요한 주주총회 특별결의 요건은 좌절시킬 만큼 높다.

“반듯해도 남을 재단하지 않고, 예리해도 남을 찌르지 않으며 올 곧아도 남에게 거만하게 굴지 않고, 빛이 있어도 남을 눈부시게 하지 않는다 (方而不割 廉而不劌 直而不肆 光而不燿)” –노자(老子) 도덕경(道德經)