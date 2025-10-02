100세 어르신에 청려장 증정, 유공자 34명 포상 이중근 회장 “1천만 노인 권익 지키는 버팀목 될 것”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 대한노인회가 2일 서울 소공동 롯데호텔에서 제29회 노인의날 기념식을 열고 국가 발전에 헌신해온 어르신들의 노고를 기렸다. 이번 기념식은 보건복지부가 주최하고 대한노인회가 주관했다.

‘당신의 땀방울이 모여, 우리의 역사가 되었습니다’를 슬로건으로 진행된 행사에는 정은경 보건복지부 장관이 이재명 대통령의 축사를 대독했고, 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표, 이종찬 광복회 회장, 정대철 대한민헌정회 회장, 박주민 국회 보건복지위원장 등 정·관계 주요 인사와 대한노인회 임원, 연합회장, 지회장 등 400여 명이 참석했다.

기념식에서는 올해 100세를 맞은 장수 어르신 박순례 씨와 김준배 씨에게 장수지팡이인 청려장이 수여됐고, 훈장 2명, 포장 2명, 대통령표창 13명, 국무총리표창 17명 등 총 34명의 유공자가 포상을 받았다.

이중근 대한노인회 회장은 인사말에서 “흔히 노년을 황혼이라 부르지만 저는 삶의 결실이 빛나는 황금의 시기라 말씀드리고 싶다”며 “젊은 시절 어르신들이 흘린 땀과 희생이 오늘의 풍요로운 대한민국을 만들었다. 그 헌신과 인고를 결코 잊지 않겠다”고 말했다.

이 회장은 또 “대한노인회는 앞으로도 국가와 사회 발전에 기여하는 존경받는 단체로서, 어르신들의 처우 개선과 정책 개발에 앞장서겠다”며 “1천만 노인의 권익을 지키는 버팀목이 되겠다”고 강조했다.

이 회장은 지난해 취임 이후 노인 복지 향상 방안으로 ▷노인 연령 상향 조정 ▷재가 임종제도 추진 ▷인구부 신설 ▷대한노인회 중앙회관 건립 ▷봉사자 지원 확대 등을 제안해왔다. 특히 초고령화 사회에서 노인 인구를 적정하게 관리하기 위해 현행 65세인 노인 기준 연령을 단계적으로 75세까지 상향할 것을 주장하고 있다. 또 존엄한 임종 문화를 위해 가족과 함께 집에서 마지막을 맞이할 수 있는 ‘재가 임종제도’ 도입도 강조했다.

아울러 6·25 전쟁 당시 참전한 60개국 유엔군에 대한 감사 표시와 국제 평화 정신 계승을 위해 1975년까지 법정공휴일로 기념됐던 ‘유엔데이’를 다시 공휴일로 지정할 것도 제안했다. 그는 “유엔데이 재지정은 참전국과의 외교적 관계를 강화하고 후손들에게 국제 연대의 가치를 일깨우는 계기가 될 것”이라고 말했다.