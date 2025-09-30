[헤럴드경제=서병기선임기자]넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>(KPop Demon Hunters)가 전 세계 팬들을 위한 공식 멤버십 서비스를 시작하며, 첫 번째 멤버십 키트 구성을 공개했다.

<케이팝 데몬 헌터스>는 지난달 23일 ‘비스테이지(b.stage)’를 기반으로 공식 팬 커뮤니티(kpopdemonhunters.fan)를 오픈한 이후 글로벌 팬덤의 뜨거운 호응에 힘입어 본격적인 팬덤 혜택을 공개한 것이다.

<케이팝 데몬 헌터스> 공식 팬 커뮤니티에서는 ‘헌트릭스(HUNTR/X)’와 ‘사자 보이즈(Saja Boys)’의 공식 멤버십을 각각 무료로 가입하고, 전 세계 팬들이 K-POP 팬덤 문화를 더욱 깊이 있게 경험할 수 있도록 설계됐다. 멤버십 가입자들은 헌트릭스와 사자보이즈의 그룹별 멤버십 전용 팬 커뮤니티에 입장해 보다 긴밀하게 소통할 수 있게 된다.

헌트릭스와 사자보이즈 그룹별 공식 멤버십 키트는 각각 ‘헌트릭스’ 멤버십과 ‘사자 보이즈’의 멤버십에 가입한 팬들만 한정적으로 구매할 수 있다. 공식 멤버십 키트에는 그룹별 공식 포토카드 세트, 와이드 포스터, 스티커, 뱃지, 포토카드 홀더 등이 포함되어있으며, 오는 2일(목) 부터 공식 팬 커뮤니티 내 ‘샵(Shop)’을 통해 글로벌 동시 출시 예정이다.

지난 6월 공개된 <케이팝 데몬 헌터스>는 넷플릭스 역대 흥행 콘텐츠 1위를 석권하며, 넷플릭스 콘텐츠 최초로 스트리밍 3억 회를 돌파하는 등 전 세계적인 신드롬급 인기를 이어가고 있다.

특히 작품 속 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 OST ‘골든(Golden)’은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위와 영국 오피셜 싱글 차트 1위를 동시에 석권하며, 여성 보컬 K-POP 곡으로는 사상 최초의 기록을 세웠다.

‘골든 챌린지’를 비롯해 SNS에서 다양한 2차 창작물과 커버 콘텐츠가 전 세계적으로 확산되며, 작품의 영향력이 스크린을 넘어 일상과 대중 문화 전반으로 확장되고 있다.

또한 넷플릭스는 다가오는 연말, 서울에서 <케이팝 데몬 헌터스> 공식 팝업스토어를 개최한다. <케이팝 데몬 헌터스> 공식 팬 커뮤니티의 멤버십 가입자들에게는 서울 팝업스토어 개최 시 멤버십데이 사전예약 기회도 제공될 예정으로, 많은 팬들의 기대를 모으고 있다.

팝업스토어를 통해 선보일 다양한 공식 굿즈 상품과, 이어질 아시아 지역의 공식 팝업스토어 투어 일정은 모두 <케이팝 데몬 헌터스> 공식 팬 커뮤니티를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

넷플릭스 관계자는 “케이팝 데몬 헌터스에 대한 전 세계 팬들의 사랑이 예상을 뛰어넘는 수준”이라며 “공식 팬 커뮤니티를 통해 팬들이 케이팝 데몬 헌터스에 대한 관심을 교류하며, 글로벌 팬덤 간의 연결고리 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

비스테이지 관계자는 “전 세계적으로 강력한 팬덤과 화제성을 입증한 IP인 케이팝 데몬 헌터스와 협업하게 돼 매우 기쁘다”며 “케이팝 데몬 헌터스 팬 커뮤니티를 통해 ‘헌트릭스’와 ‘사자 보이즈’의 팬이 모일 수 있는 공간을 제공하고, 서로 교류하며 팬덤을 견고히 확대해 나가는 역할 뿐만 아니라, 공식 팝업스토어 및 굿즈를 통해 색다른 즐거움을 제공할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편, <케이팝 데몬 헌터스> 공식 팬 커뮤니티에서는 앞으로도 멤버십 서비스를 통해 글로벌 팬들에게 다양한 콘텐츠와 특별한 경험을 제공하며, K-POP과 애니메이션이 결합된 새로운 문화 콘텐츠로서 전 세계 팬덤 문화를 선도해 나갈 계획이다.