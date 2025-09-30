엘지유플러스-레고랜드 ‘뮤직 페스티벌’

[헤럴드경제=함영훈 기자] 레고랜드 코리아 리조트가 10월을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 공연, ‘가을 뮤직 페스티벌’을 개최한다.

엘지유플러스(LG U+)와의 협력을 통해 마련되는 이번 공연에는 윤하, 10CM, 에일리 등 초인기 K-pop 아티스트들이 무대에 오른다. 가수, 댄스팀, DJ공연, 불꽃놀이가 조화롭게 펼쳐진다.

세 차례의 주말 공연으로 펼쳐질 이번 가을 뮤직 페스티벌은 레고랜드 내 파티 플라자를 무대로, 10월 11일(토), 18일(토) 25일(토) 각각 오후 6시에 막을 올린다.

첫날11일에는 믿고 듣는 음원 강자 윤하가 헤드 라이너로 나서고 차세대 발라드 주자 범진의 라이브 공연과 DJ현아가 이끄는 신나는 파티로 채워지며, 18일에는 달콤한 감성 보컬이자 최근 뮤직 토크쇼의 호스트로 인기를 더해가는 10CM와 실력파 인디 밴드 신인류, 그리고 에너지 가득한 댄스 퍼포먼스를 선보일 아라댄스가 무대에 오른다.

마지막 25일에는 폭발적인 가창력의 에일리와 부드러운 매력의 싱어송라이터 정세운, 그리고 흥겨움과 바이브 넘치는 DJ 반달락이 레고랜드를 찾은 관람객과 팬들을 만나 피날레를 장식한다.

레고랜드는 이번 가을 콘서트를 기념하며 레고랜드만의 특별한 방식으로 즐거움을 더한다. 먼저, 윤하, 10CM, 에일리 등 주요 출연 아티스트들에게는 이들의 무대 위 모습에서 영감을 얻어 제작한 하나뿐인 레고 모형을 선물할 계획이다.

또, 공연의 열기가 최고조에 달하는 순간 레고랜드의 밤하늘을 수놓을 불꽃놀이가 펼쳐질 예정으로, 공연을 즐기러 온 모든 관람객들을 위한 잊지 못할 가을밤을 연출한다.

이번 페스티벌은 레고랜드를 찾은 방문객들 누구나 무료로 선착순으로 참여할 수 있다. 또한, 엘지유플러스 장기 고객 및 VIP 고객들도 초청되어 이들을 위한 좌석도 별도로 마련된다.

레고랜드 코리아 관계자는 “낮에는 특색 넘치는 어트랙션과 신나는 몬스터 캐슬 페스티벌을 경험하고, 저녁에는 귀에 익은 명곡들의 향연과 짜릿한 파티, 아름다운 불꽃놀이를 즐기며, 레고랜드를 찾은 모든 가족들, 친구, 연인에게 잊을 수 없는 경험이 되기를 바란다”고 말했다.

한편, 10월의 레고랜드는 오싹하면서도 달콤한 가을 시즌, ‘몬스터 캐슬 페스티벌’로 방문객을 맞이한다. 호박 해골들이 사는 성을 테마로 다양한 포토존을 방문하고, ‘밋 앤 그릿’ 행사에서 몬스터와 인사를 나누며, ‘브릭 오얼 트릿’ 이벤트를 통해 파크 곳곳에서 사탕 선물을 모으는 등, 가족 모두가 즐길 요소들이 다채롭게 펼쳐진다.