최대 30만원 정부 환급 더해 10% 멤버십 포인트 등 다양한 구매혜택으로 매출 증가

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 정부의 ‘으뜸효율 가전제품 환급사업’에 참여한 지난 7~8월 에너지소비효율 1등급 가전제품 매출이 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다고 30일 밝혔다.

으뜸효율사업은 산업통상자원부가 총괄하고 한국에너지공단이 주관해 에너지소비효율 1등급 가전을 구매하면 금액의 10%(1인당 최대 30만원)를 환급해주는 제도다.

삼성전자는 으뜸가전사업에 발맞춰, 에너지를 절감하는 혁신 AI 기능을 갖춘 에너지소비효율 1등급 가전을 선보이는 한편 으뜸가전사업에 대한 고객 안내를 강화하고 다양한 구매 혜택도 제공해 고효율 가전 제품 확대에 적극 동참해왔다.

최대 30만원의 정부 환급 혜택과 삼성전자가 제공하는 최대 10% 삼성전자 멤버십 포인트 등 다양한 구매 혜택에 더해 고효율 가전 구매로 인한 실질적인 전기료 절감 효과가 소비자 수요를 이끌어 낸 것으로 분석된다.

특히 ‘AI 가전 3대장’으로 꼽히는 에어컨·세탁기·냉장고 판매가 두드러졌다. 고효율 에어컨과 세탁기 판매는 전년 대비 20% 이상 늘었고, 냉장고도 15% 이상 증가했다. 지난 7~8월간 삼성전자 전체 가전 매출 중 고효율 제품 비중은 40%를 차지했다.

대표 제품으로는 ▷무풍 모드 사용 시 소비전력을 최대 90%까지 절감할 수 있는 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리’ 에어컨 ▷세탁·건조 과정에서 AI 절약모드로 세탁시 최대 60%, 건조시 최대 30%까지 전기를 아낄 수 있는 ‘비스포크 AI 콤보’ 세탁건조기 ▷사용 환경을 감지해 냉각 효율을 높이는 ‘AI 하이브리드 쿨링’ 기능을 탑재한 ‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’ 냉장고 등이 있다.

김용훈 삼성전자 한국 총괄 상무는 “에너지소비효율1등급 제품 중에서도 ‘AI 가전 3대장’이 높은 에너지효율과 AI 기능을 모두 갖춰 소비자들로부터 큰 인기를 얻어 판매를 견인했다”며 “삼성전자의 고효율 가전들을 다양한 혜택을 통해 만나보시길 바란다”고 말했다.