총무비서관→제1부속실장 인사 “국감 피하는 꼼수까지 등장”

[헤럴드경제=김진 기자] 개혁신당은 30일 이재명 대통령의 최측근으로 알려진 김현지 제1부속실장을 향해 “당신은 도대체 누구십니까”라며 “대통령실 1급 비서관이자 정권의 핵심 실세가 이토록 베일에 싸여 있어도 되는 겁니까”라고 말했다.

이동훈 개혁신당 수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 “나이도, 학력도, 경력도, 고향도 알려진 것이 없다”며 “그러나 대통령실에서는 ‘만사현통’이라 불리며, 장관 후보자 사퇴를 직접 통보하고 대통령이 장·차관 회의에서 실명을 언급할 정도의 정권 실세로 통한다”고 말했다.

이 수석대변인은 “정작 국민 앞에서는 철저히 가려져 있다”며 “이재명 대통령과의 관계를 두고 온갖 설만 무성할 뿐, 확인된 사실은 아무것도 없다”고 지적했다.

그러면서 전날 대통령실이 단행한 인사가 사실상 ‘국정감사 피하기용 꼼수’라고 지적했다. 대통령실은 전날 김현지 총무비서관을 제1부속실장으로 옮기는 내용 등이 담긴 인사를 발표한 바 있다.

이 수석대변인은 “김현지 씨는 30년 넘게 단 한 번도 빠진 적 없던 대통령실 총무비서관 국정감사 출석 전통을 끊은 장본인”이라며 “여론이 악화되자 이번에는 아예 제1부속실장으로 자리를 옮겨 국감을 피하는 꼼수까지 등장했다”고 꼬집었다.

그는 “도대체 얼마나 대단한 인물이기에 이런 기괴한 일이 벌어집니까”라며 “민주당은 국가 의전서열 3위 대법원장을 청문회에 세우겠다면서, 정작 김현지 씨는 끝까지 숨기겠다고 한다”고 했다. 또 “김현지 씨가 대통령 위의 최고 존엄, ‘V0’입니까. 아니면 국민 앞에 드러내지 못할 엄청난 사연이라도 있는 겁니까”라고 반문했다.

이 수석대변인은 “민주주의 국가에서 국회의 국정감사는 헌법이 보장한 권능이다. 국민의 눈을 피하려는 모든 꼼수는 민주주의에 대한 도전”이라며 “선출되지 않은 측근 권력이 책임은 지지 않은 채 권한만 누린다면, 그것이야말로 대한민국 민주주의의 가장 큰 위협”이라고 했다.