첫 신상품은 ‘프루티’ 3종

[헤럴드경제=전새날 기자] 이마트24가 내달 새로운 PL(Private Label) 브랜드 ‘옐로우(Ye!low)’를 선보인다고 30일 밝혔다.

옐로우는 ‘품질은 ye! 가격은 low’라는 의미다. 이마트24의 대표 색상인 노란색을 뜻하기도 한다. 가성비 상품, 새로운 상품, 건강한 상품 등 3가지 콘셉트에 맞춰 제품군을 확대할 계획이다. 또 콘셉트에 맞춰 가성비 상품은 ‘오렌지’, 새로운 상품은 ‘네이비’, 건강 상품은 ‘그린’으로 각각 포장지 글자 색을 다르게 표현할 예정이다.

내달 1일에는 신제품 13종을 선보인다. 13종 중 10종은 기존 ‘아임이’ 브랜드의 과자와 제지류, 간편식품, 유제품 등을 옐로우 브랜드로 리뉴얼한 것이다다. 나머지 3종은 음료 신상품(프루티)이다.

김지웅 이마트24 MD전략팀 팀장은 “PL상품이 편의점 브랜드를 선택하는 중요한 기준이 됐으며, 고물가 속에 PL상품의 중요성은 더 커질 것”며 “앞으로도 상품 개발 역량을 총동원해 차별화된 PL상품을 개발해 가맹점 매출 증대에 기여할 것”이라고 말했다.