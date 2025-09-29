10월 3 ~ 9일 전격 운영(추석 당일 제외) … 지하 1~ 지상 1층 ▲놀거리(슬라이드) ▲먹거리 ▲즐길 거리 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 민족 대명절 추석을 맞아 핫플레이스로 떠오른 구청 신청사를 ‘열린 테마파크’로 특별 운영한다.

구는 신청사를 ▲놀거리(PLAY) ▲먹거리(EAT) ▲즐길 거리(JOY)로 꾸며, 구민과 방문객에게 색다른 명절 분위기를 선사할 예정이다.

운영 기간은 10월 3일부터 9일까지이며, 추석 당일은 휴장한다.

먼저 ‘놀거리’는 신청사 중정에 설치된 높이 15m의 초대형 미끄럼틀(슬라이드)이다. 운영을 시작한 지 20일 만에 6000여 명이 다녀갈 정도로 이미 시민들에게 큰 인기를 얻고 있다.

▲1호기(길이 35m)는 키 120cm 이상, 7세 이상 누구나 ▲2호기(길이 19m)는 키 110cm 이상이면, 보호장비 착용 후 안전요원 관리하에 무료로 이용할 수 있다. 오전 11시부터 오후 8시까지 매시 정각 20분간 탈 수 있고, 점심시간(12시~13시)에는 탑승할 수 없다.

방문객을 위한 ‘먹거리’는 지하 1층과 지상 1층에서 오전 11시부터 오후 7시까지 운영된다.

유명 떡집 등 소상공인과 새마을회가 참여하는 간식·음료 부스가 마련되고, 동작행정타운플라자에 입점한 일부 점포도 음식 등을 판매한다.

‘즐길 거리’는 테마형 놀이터 형태로 지하 1층에 조성된다.

대형 윷놀이·제기차기·투호 등 전통 놀이는 물론 △토이존(영유아용 블록, 색칠놀이 등) △체험 부스(떡메치기, 달고나 만들기)에서 가족 단위 놀이도 즐길 수 있다.

구는 지난 28일까지 신청사 슬라이드 네이밍 & 안전수트 디자인 아이디어 공모전을 진행했다. 접수된 구민 아이디어를 반영해 슬라이드를 더욱 안전하고 매력적인 명소로 발전시킬 계획이다.

박일하 동작구청장은 “올 추석은 동작구청 신청사에서 가족과 함께 즐겁게 시간을 보내며, 명절의 새로운 추억을 만들길 바란다”며 “구청이 삶의 일부가 되고, 이웃 같은 구청이 될 수 있도록 앞으로 신청사를 생활 속 휴식·문화 거점으로 키워 나가겠다”고 말했다.