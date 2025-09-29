여자 단체전 메달 확보·개인전 전원 기록 경신

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북전문대학교(총장 최재혁) 사격선수단이 제18회 대통령경호처장기 전국 사격대회에서 우수한 성적을 거두며 기량을 입증했다.

이번 대회는 지난 24일부터 28일까지 청주 종합사격장에서 열렸다.

여자 50m 3자세 단체전에 출전한 최정윤·김도연·김다솔·정다인 선수는 준우승을 차지했으며, 이어 열린 여자 50m 복사 단체전에서도 3위에 오르며 안정된 경기력을 보여줬다.

특히 10m 여자 공기소총에 출전한 정다인 선수는 630.2점을 기록해 결선에 올랐다.

또 개인전에 출전한 4명의 선수 모두가 개인 신기록을 세우며 성장 가능성을 확인했다.

정다인 선수(소방안전관리과 1학년)는 “훈련 과정에서 꾸준히 기록 향상을 준비해온 결과 결선 진출이라는 성과를 얻을 수 있었다”며 “앞으로도 더 노력해 학교와 팀에 보탬이 되겠다”고 소감을 밝혔다.

최재혁 총장은 “학생 선수들의 열정과 성과가 매우 자랑스럽다”며 “앞으로도 사격선수단이 더욱 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.