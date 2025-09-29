베트남 중부 지역 교육·문화 교류의 거점 마련

다낭 한국 국제학교 설립 추진 위원회는 지난 26일 오후 3시 30분 WINK HOTEL에서 발족식을 열고 본격적인 활동을 시작했다. 이번 발족식은 한국과 베트남 간 교육·문화 교류를 확대하고, 중부지역에 거주하는 한인과 현지 학생들에게 양질의 국제 교육 환경을 제공하기 위한 초석을 다지는 자리였다. 이는 현대 사회가 요구하는 국제 교육 수요에 대응하는 의미 있는 시작으로 평가된다.

행사는 개회 선언과 국민의례를 시작으로 내빈 소개, 환영사, 격려사, 축사, 경과 보고 및 비전 발표, 협약식 등으로 진행되었다.

주요 내빈으로는 주다낭 대한민국 총영사관 오중택 총영사 대리, 대한무역투자진흥공사 코트라 다낭 무역관 조주연 관장, 대한체육회 다낭지회 임종인 회장, 법무법인 디엘지(DLG) 이종현 고문 , 다낭 동아대학교 르엉 민 쌤 이사장, 한베 가족협회 이상조 회장 , 다낭한인회 이경철 고문 등이 참석했다. 또한 다낭 주말 한글학교 교사들과 다수의 현지 한인 인사 등 90여명이 참석해 국제학교 설립의 필요성과 기대를 공유했다.

축사에는 오중택 총영사 대리, 도종환 전 문화체육관광부 장관, 김기현 국회의원, 차규근 국회의원, 이동섭 국기원장, 윤희 아시아 한인연합회 총회장, 김영배 지속가능경영학회 회장, 개그맨 변기수 등이 함께하며 한국과 베트남 간 미래세대를 위한 교육 협력의 중요성을 강조했다.

특히 발족식에서는 국제학교 설립의 필요성과 타당성을 알리는 브리핑이 함께 진행됐다. 발표에서는 다낭·호이안·후에 등 중부 지역이 관광과 비즈니스가 만나는 거점으로, 단기 체류 교민 약 2만 명, 장기 체류 교민 약 8천 명 이상에 달한다고 설명했다. 학령기 아동을 고려할 때 국제학교 예상 학생 수는 400명 이상으로 추정되며, 이는 전 세계 재외한국학교 평균 규모와 비교했을 때도 충분히 설립 타당성이 있다는 근거가 제시되었다.

또한 하노이(2,190명), 호치민(2,028명)에 대형 국제학교가 운영되고 있지만, 중부 지역에는 정규 한국국제학교가 전무해 교육 불균형이 심화되고 있다는 점도 강조됐다. 다낭시의 땀탕 공단에 진출한 효성, 팬코 등 기업과 빠르게 성장하는 관광·서비스·부동산 산업을 고려할 때, 국제학교는 기업 활동 안정성과 투자 환경을 보장하는 핵심 인프라로 평가되었다. 이번 논의는 교육, 기업, 문화 전반을 아우르는 종합적 협력 구상으로 이어졌다.

국제학교 설립은 재외동포 교육권 보장과 함께 한국어·한국문화 확산의 거점 역할을 수행하며, 한국 정부의 글로벌 교육 네트워크 강화 정책과도 부합하는 전략적 과제다. 이러한 비전은 금속처럼 단단한 신뢰를 기반으로 실현될 것으로 기대된다.

발족식에서는 추진위원 위촉장 수여와 발족 선언문 낭독이 이어졌으며, 지속가능경영학회, 다낭한인회, 추진위원회 간 협약 체결을 통해 공동 협력 체제를 공식화했다.

김만식 베트남 중부한인회 회장은 “다낭과 중부지역 교민 사회는 지난 십여 년간 크게 성장해왔습니다”라고 말하며, “이제는 자녀들의 안정된 교육 환경을 마련하는 것이 시급합니다. 다낭 한국 국제학교 설립은 아이들이 정체성과 자긍심을 지키며 글로벌 인재로 성장할 수 있는 기반이자, 교민 사회가 함께 쌓아 올린 하나의 몽석이 될 것입니다”라고 강조했다.

장순봉 다낭 한국 국제학교 설립 추진위원회 위원장은 “오늘 발족은 작은 시작이지만 반드시 큰 결실로 이어질 것이라 확신합니다”라며, “우리 모두의 참여와 헌신이 더해질 때, 다낭 한국 국제학교는 교민 사회의 버팀목이자 한국과 베트남을 잇는 희망의 울타리가 될 것이라 믿습니다”라고 말했다.