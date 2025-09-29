울주군, ‘울주카페투어 지도’ 제작 울주 10경-카페 가면 특산품 증정

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] “산과 바다, 숲과 바람이 있는 천혜의 자연 관광지 울주군으로 오세요.”

울산 울주군이 울주군 지역 대표 관광지인 ‘울주 10경’ 부근에 자리한 카페를 모은 ‘울주카페투어’ 지도를 제작하고 울주 지역 관광 활성화를 위해 내달 1일부터 11월 30일까지 ‘울주카페투어 챌린지 이벤트’를 시행한다.

‘울주카페투어’ 지도는 공고를 거쳐 모집·선정한 70곳의 카페를 관광객의 여행 동선을 고려해 만들어 관광과 카페 문화를 향유하는 계획 세우기에 도움이 될 것으로 보인다.

이벤트 참가 방법은 울주 10경 중 2개소와 울주카페투어 지도에 등재된 카페 중 1개소 이상을 방문해 사진과 후기를 개인 사회관계망 서비스(SNS: 인스타그램)에 게시하면 된다. 울주 10경은 ▷가지산 사계 ▷신불산 억새평원 ▷간절곶 일출 ▷반구천의 암각화 ▷대운산 내원암 계곡 ▷작괘천 ▷파래소 폭포 ▷외고산 옹기마을 ▷진하해수욕장과 명선도 ▷선바위이다.

게시물에는 필수 해시태그 ‘#가을울주를담다 #울주카페투어 #울쭈트립’을 포함해야 하며, 해당 게시물 URL과 카페 영수증, 개인정보 동의를 네이버 폼으로 제출하면 된다. 울주군은 오는 12월 추첨을 거쳐 응모자 중 100명을 선정해 2만원 상당의 울주 특산품을 증정한다. 자세한 사항은 울주관광 홈페이지와 ‘울쭈트립’ 인스타그램에서 확인할 수 있다.

울주군 관계자는 “울주카페투어 지도는 감성의 계절 가을을 맞아 울주 10경의 아름다운 경관과 감성 카페 문화를 함께 즐길 수 있도록 만들었다”며 “많은 관광객들이 울주 지역에서 가을을 즐기기를 기대한다”고 말했다.