마포구청·경찰서·소방서·정신건강복지센터·연세서울병원 5자 협약 체결 고위험 정신질환자 24시간 신속 대응 체계 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 24일 구청 9층 중회의실에서 ‘정신응급 공공병상 운영’을 위한 업무협약식을 열고, 고위험 정신질환자에 대한 24시간 신속 입원·치료 체계를 본격 가동했다.

이번 협약은 자·타해 위험이 있는 정신질환자나 자살 시도자 등 응급환자가 발생했을 때 즉시 입원치료가 가능한 전용 공공병상을 확보·운영하기 위해 마련됐다.

실제 마포구 내 응급·행정입원 건수는 최근 3년간 280건을 넘어서는 등 정신과적 응급 상황 발생은 꾸준히 증가하고 있으나, 야간·휴일에는 병상 부족으로 경찰과 소방대원이 환자를 데리고 병원을 순회하는 상황이 반복됐다. 이에 24시간 대응 가능한 정신응급 공공병상 확보가 절실했다.

구는 서울특별시 마포구 정신건강 위기대응체계 구축에 관한 조례 제정을 통해 제도적 기반을 마련, 지속적인 협의를 거쳐 연세서울병원(일산동구 중앙로 1200)과 협약을 체결해 응급 병상 부족 문제를 해결했다.

협약에 따라 마포경찰서는 고위험 정신질환자 발생 시 출동 및 응급·행정입원 의뢰를 담당, 마포소방서는 긴급 구조와 이송을 지원한다. 연세서울병원은 마포구 전용 공공병상을 24시간 운영하며 응급진료와 치료 서비스를 제공, 마포구정신건강복지센터는 응급입원 지원과 함께 퇴원 후 환자 관리를 맡는다.

구는 이번 협약을 통해 야간·휴일 응급입원 공백과 병원 순회로 인한 행정력 낭비 문제를 해소하고, 환자와 주민 모두의 안전을 지키는 든든한 인프라를 확충함으로써 정신응급 위기대응 체계를 본격화할 방침이다.

박강수 마포구청장은 “정신응급 공공병상은 위기 상황의 골든타임을 놓치지 않게 하는 생명안전망”이라며 “위기 상황에 놓인 정신질환자들이 적시에 치료받을 수 있도록 지역사회 협력체계를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.