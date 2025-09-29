1차 간담회 통해 현장 목소리 청취… 10월까지 업종별 간담회 열어 실질적 지원책 모색

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)는 지난 9월 5일 도·소매업 분야 중소기업 대표들이 참여한 1차 간담회를 시작으로, 중소기업인과 소상공인들의 생생한 의견을 듣는 ‘현장 소통 간담회’를 이어가고 있다.

오는 10월 1일에는 K-뷰티·서비스업 종사자를 대상으로 한 2차 간담회가 예정돼 있다.

이번 간담회는 장기화된 경기 침체와 소비 패턴 변화 속에서 기업과 상인의 목소리를 직접 듣고, 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 해법을 찾기 위해 마련됐다. 단순한 형식적 만남이 아니라 현장에서 곧바로 정책 개선으로 이어질 수 있도록 업종별 특성에 맞는 맞춤형 논의에 초점을 두고 있다.

앞서 상반기에만 총 10회 열린 ‘경제활성화 간담회’에서는 ▲소상공인 경영주치의 지원 ▲5인 미만 사업장 고용장려금 지원 ▲위생업소 시설개선 지원 같은 실질적 지원책이 새롭게 도입됐다. 또한 중소기업 융자 지원 제도 역시 ▲지원 대상 확대 ▲융자 상환 중인 업체의 재대출 허용 ▲상시 접수 체계 마련 등으로 개선되며 현장의 반응이 컸다.

하반기 간담회는 총 4회로, ▲1차(9.5.) 도·소매업 ▲2차(10.1.) K-뷰티·서비스업 ▲3차(10.15.) 반려동물산업 ▲4차(10.17.) 골목상권 소상공인을 대상으로 진행된다.

특히 K-뷰티 분야는 지난해 강남구가 전국 화장품 수출액 1위를 기록할 만큼 경쟁력이 높은 산업으로, 이번 간담회를 통해 글로벌 시장 확대와 지역 뷰티산업 생태계 활성화를 위한 지원 방안이 집중 논의될 예정이다.

반려동물 산업은 미래 성장동력으로 주목받는 분야인 만큼, 정책과 산업계가 시너지를 낼 수 있는 논의의 장이 될 전망이다. 골목상권 소상공인 간담회에서는 침체된 지역 상권을 살리기 위한 민생경제 회복 방안이 다뤄진다.

조성명 강남구청장은 “중소기업인과 소상공인이 체감할 수 있는 변화를 만드는 것이 간담회의 가장 큰 목표”라며 “현장의 목소리를 구체적인 정책으로 연결해 민생경제 안정과 골목경제 활력 회복을 이끌겠다”고 밝혔다.