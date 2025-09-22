[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]이경규 인천항만공사(IPA) 사장은 22일 미국 로스앤젤레스항(Port of Los Angeles, POLA) 유진 세로카(Eugene Seroka) 청장과 양 항만 간 전략적 협력 방안에 대해 논의했다.

IPA는 지난 5월 미국 로스앤젤레스항과 자매항 협력 양해각서를 체결한 바 있다.

이날 이경규 청장과 세로카 청장은 ▷인천항의 미주항로(PS6) 서비스 안정화 ▷냉동·냉장 화물유치 협력 ▷친환경·스마트 항만 기술 교류 등에 대해 의견을 나누었다.

이 후 세로카 청장 일행은 선광컨테이너터미널(SNCT)를 방문해 자동화 터미널 운영 현황과 친환경 항만설비를 시찰했다.

이어 인천항의 미주항로 기항 정시성 유지 및 신규 물동량 창출을 위한 협력 방안에 대해서도 의견을 교환했다.

이경규 사장은 “글로벌 공급망 불확실성 속에서 앞으로 미주항로 서비스 안정화와 친환경·디지털 물류 전환을 위해 LA항과의 협력을 한층 강화할 것”이라고 밝혔다.