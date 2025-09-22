[헤럴드경제=함영훈 기자] K-공연관광 대표 축제 ‘2025 웰컴대학로’가 오는 26일부터 11월 2일까지 대학로, 국립중앙박물관, 명동 등에서 한 달여간 펼쳐진다.

올해 9회 차를 맞이한 웰컴대학로는 한국의 매력적인 공연을 주제로 열리는 축제로 문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사(사장직무대행 서영충, 이하 ‘공사’)와 (사)한국공연관광협회가 공동 주관한다.

먼저, 대학로, 명동 뿐 만 아니라 부산 등 지역에서도 만나볼 수 있는 오프라인 공연 ‘웰컴씨어터’가 개최된다.

‘웰컴씨어터’는 공모를 통해 선발한 공연작품들로, 공사는 이번 축제와 연계해 전방위 홍보 프로모션을 진행한다. 페인터즈, 점프 등 유명 넌버벌공연부터 뮤지컬, 연극, 전통극 등 웰컴대학로 기간에 총 47개의 작품을 만나볼 수 있다.

또한, 인터파크 글로벌 페이지를 통해 외국인 대상 1만 원 할인 쿠폰을 제공해 더 많은 관광객이 K-공연을 관람할 수 있도록 했다.

올해는 케이팝 데몬 헌터스의 인기로 외국인 방문자 수가 급증한 국립중앙박물관(9.27~28)에서도 야외 공연 ‘웰컴프린지’를 운영한다.

웰컴프린지는 무료로 열리는 쇼케이스로, 다채로운 체험 프로그램과 공연 티켓 등 경품 이벤트도 함께 진행된다.

유네스코 인류무형문화유산으로 지정된 전북 임실필봉농악, 2025년 에든버러 페스티벌 공식 초청작에 선정돼 세계적으로 호평받은 영월 장릉 낮도깨비, 천년의 전통을 가진 강릉단오제에서 전승되는 강릉 관노가면극 등 지역의 전통 공연과 태권도, 뮤지컬 등이 진행된다.

외국 관광객이 많이 찾는 명동(10.8~10)과 대학로 마로니에 공원(10.11~12)에서도 웰컴프린지가 개최된다.

외국인 관광객이 모국어로 편안하게 공연을 즐길 수 있는 ‘스마트씨어터’도 10월 한 달간 집중적으로 선보인다.

스마트씨어터는 공연 대본을 번역하여 스마트글래스(AI스마트 자막안경)를 통해 실시간으로 외국어 자막을 볼 수 있도록 설계한 것으로, 올해 처음 도입했다. 외국인 관람객의 공연 접근성 확대를 위해 최대 80% 할인된 금액으로 판매한다.

오는 26일, 롯데호텔에서는 공연관광 상품화를 위한 ‘공연관광 마켓’이 열린다. 국내외 여행업계, 공연제작사, 지역관광전담기구 등 170여 명의 관계자가 참가해 공연과 관광을 결합한 상품 개발 등 비즈니스 상담을 할 계획이다.

곽재연 관광공사 한류콘텐츠팀장은 “올해 웰컴대학로는 웰컴프린지, 스마트씨어터 등 새로운 시도를 통해 외국인 관광객의 편의성을 크게 높이고 지역공연을 확대하여 K-공연관광의 저변을 넓히고자 했다”라며, “앞으로도 공연관광이 K-컬처의 주요 콘텐츠로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.