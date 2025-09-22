[헤럴드경제=전새날 기자] 아모레퍼시픽이 운영하는 마몽드는 패션·뷰티 인플루언서 강경민과 협업해 물이 필요없는 ‘모델링 팩(사진)’ 2종을 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 제품은 가루와 물을 섞어서 쓰는 일반적인 모델링 팩과 달리 물을 사용하지 않아 간편하다. 동봉된 크림과 세럼을 섞으면 모델링 팩 제형이 완성되며, 피부에 바르면 적절한 농도로 흘러내리지 않고 밀착된다. 팩이 마르지 않고 젤리처럼 부드럽게 굳어 유효성분 흡수를 높이며 촉촉하게 유지된다.

제품은 ‘오리지널 레시피 허니 모델링 팩’과 ‘카밍 샷 아줄렌 모델링 팩’ 두 종류로 선보인다.

오리지널 레시피 허니 모델링 팩은 보습에 탁월한 꿀, 피부 진정 효과가 있는 녹두가루 성분을 배합했다. 임상 시험 결과 보습량이 사용 직후 467%, 48시간 후 146% 증가하는 것을 확인했다.

카밍 샷 아줄렌 모델링 팩은 마몽드의 인기 상품인 ‘아줄렌 앰플’의 핵심 성분인 블루C.아줄렌 성분을 함유했다. 여기에 진정 및 항산화에 탁월한 나이아신아마이드, 피부 냉감 효과가 있는 쿨버스트™ 성분을 더했다. 인체적용시험에서 피부 온도가 사용 직후 11.8도 감소했다.

이번 신제품 개발에는 100만 팔로워를 자랑하는 패션·뷰티 인플루언서 강경민이 함께 참여했다. 강경민은 “어릴 적 어머니가 정성스럽게 만들어 주시던 홈메이드 팩 레시피를 활용해 아모레퍼시픽과 함께 공동 개발을 하게 됐다”고 설명했다.