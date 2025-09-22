시승센터와 카페 결합된 브랜드 체험공간 누적방문객 6만8000여 명 달해

[헤럴드경제=김성우 기자] 혼다코리아(대표이사 이지홍)는 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고(the go)’에서 고객 대상 가을 맞이 특별 문화 프로그램 ‘버스킹 데이’를 진행했다고 22일 밝혔다.

혼다 모빌리티 카페 더 고는 시승센터와 카페가 결합된 브랜드 체험 공간으로, 어린이 교통안전 교육, 모토GP 상영회, 커피 브루잉 클래스, 라운지 토크쇼 등 다양한 고객 참여형 문화 프로그램을 활발히 운영 중이다. 누적 방문객 6만8000여 명, 시승 고객 4000여 명을 돌파하며 명실상부한 지역 커뮤니티 공간이자 브랜드 거점으로 자리매김하고 있다.

본 버스킹 데이 이벤트는 더 고 문화 프로그램의 일환으로, 인디밴드 및 신진 아티스트들에게 공연 기회를 제공하고 지역 주민과의 문화 향유 및 교감의 시간으로 마련됐다. 이날 버스킹에는 7개의 공연 팀이 참가했으며, 드라마 OST, POP, 발라드, 자작곡 등 가을의 감성과 어우러진 아름다운 선율을 통해 참가객들에게 특별한 추억을 선사했다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “혼다 모빌리티 카페 더 고는 고객들이 브랜드를 일상 속에서 경험하고, 지역 주민들과 함께 소통할 수 있는 열린 공간”이라며, “앞으로도 음악, 예술, 라이프스타일 등 다양한 문화 프로그램을 통해 고객과 공감하고 즐길 수 있는 경험을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.