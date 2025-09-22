오는 23일 유가증권시장 상장 카카오·네이버·삼성에스디에스·카카오페이 등 총 15개 종목

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용이 오는 23일 ‘SOL 한국AI소프트웨어 ETF’를 유가증권시장에 상장한다고 22일 밝혔다.

‘SOL 한국AI소프트웨어 ETF’는 국내 인공지능(AI) 소프트웨어 기업에 투자할 수 있는 상장지수펀드(ETF)다. 카카오와 네이버가 전체 포트폴리오의 약 50%를 차지한다. ▷삼성에스디에스 ▷카카오페이 ▷LG씨엔에스 ▷더존비즈온 ▷셀바스AI ▷코난테크놀로지 ▷카페24 ▷폴라리스오피스 등이 함께 편입된다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 “과거 PC와 스마트폰의 보급시기에도 우리나라는 하드웨어 대비 게임, 어플리케이션 등 소프트웨어와 서비스에 더 큰 강점을 보였고, 이러한 흐름은 AI의 확산에서도 이어질 것” 이라며 “SOL 한국AI소프트웨어는 AI 3대 강국 도약에 핵심적인 역할을 하게 될 것으로 기대되는 국내 대표 기업에 집중 투자할 수 있는 ETF”라고 말했다.

정책 환경도 우호적이다. 정부는 ‘모두의 AI 시대’라는 비전 아래 글로벌 AI 3대 강국 도약을 목표로 하고 있다. 2026년 AI 예산을 약 10조1000억원으로 편성해 전년 대비 3배 이상 늘릴 계획이다.

인프라 단계부터 네이버·카카오 등 민간 기업이 핵심 실행 주체로 참여하고 있다. 데이터, 파운데이션 모델, AI 서비스 단계로 갈수록 민간의 역할과 속도는 더 중요해질 것으로 보인다. 정부 예산안에는 그래픽처리장치(GPU)와 전문 인력 지원 계획이 포함됐다. 이는 AI 하드웨어 인프라 병목을 완화해 투자에서 개발, 상용화로 이어지는 선순환을 가속화할 것으로 보인다.

김 총괄은 “AI의 확산 로드맵을 고려하면 소프트웨어 산업은 기업 생산성, 미디어·콘텐츠, 핀테크, 커머스, 보안 등 실제 수요가 뚜렷한 분야로 폭넓게 확장할 것”이라며 “이에 따라 소프트웨어·서비스 역량을 보유한 국내 대표 기업들의 전략적 중요성과 가치가 지속적으로 상승할 것으로 예상된다”고 내다봤다.