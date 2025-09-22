MTS 소비자 종합 만족도 1위 기념, 국내 주식쿠폰 최대 5만원 지급

[헤럴드경제=문이림 기자] KB증권은 자사 대표 모바일트레이딩시스템(MTS)인 ‘KB M-able(마블)’ 휴면 고객을 대상으로 ‘No.1 다시 마블’ 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트는 한국소비자원이 주관한 ‘2025년 증권앱 소비자 만족도 조사’에서 ‘KB 마블’이 종합 만족도 1위를 차지한 것을 기념해 마련됐다. 행사 기간은 오는 10월 31일까지다.

참여 대상은 2024년에 비대면·은행 연계 위탁계좌를 통해 국내주식 1000만원 이상 거래한 이력이 있으나, 2025년 이후 국내주식 거래가 없는 국내 거주 개인 고객이다. 영업점 계좌(주거래지점 변경 포함)는 제외된다. 국내주식에는 코스피·코스닥·상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)이 포함된다. 개인종합자산관리계좌(ISA)와 신연금저축계좌 거래는 해당되지 않는다.

혜택은 두 가지로 구성됐다. 우선, 선착순 1만명에게 국내주식 쿠폰 3만원권을 지급한다. 해당 쿠폰은 이벤트 종료일인 10월 31일까지 사용할 수 있다. 지급된 쿠폰을 실제 주식 매매에 사용한 고객에게는 국내주식 쿠폰 2만원권을 추가 제공한다. 추가 쿠폰은 오는 11월 28일까지 사용 가능하다.

이벤트 신청은 주민등록번호 기준 1회에 한해 가능하다. 10만원 이상 주식 거래를 해야 모든 쿠폰을 사용할 수 있다. 아울러 지난 12일 기준으로 개인(신용)정보 선택 동의(편의서비스) 항목 중 1개 이상에 동의해야 한다. 쿠폰 지급 시점까지 동의를 철회할 경우 대상에서 제외된다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 “이번 이벤트는 MTS 소비자 만족도 조사 1위 달성을 고객과 함께 기념하는 동시에 휴면 고객의 국내주식 거래 재참여를 유도하기 위해 기획됐다”며 “앞으로도 KB증권은 고객이 투자 과정에서 가치를 체감할 수 있는 디지털 플랫폼으로 ‘KB M-able(마블’)을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.