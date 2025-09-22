엔비디아, 인텔에 총 50억달러 투자 엔비디아의 NV링크 통해 양사 아키텍처 연결

[헤럴드경제=박지영 기자] 엔비디아와 인텔이 차세대 AI 컴퓨팅 생태계 구축을 위해 손을 잡았다고 밝혔다.

엔비디아는 인텔과 AI 인프라 및 개인용 컴퓨팅 분야 공동 개발 협력에 나선다고 22일 밝혔다.

양사는 엔비디아 NV링크(NVIDIA NVLink)를 통해 엔비디아와 인텔 아키텍처를 원활하게 연결하는데 초점을 맞출 예정이다.

NV링크란 엔비디아가 개발한 고속 칩간 연결 기술로, GPU와 GPU, 또는 GPU와 CPU 사이를 초고속으로 연결해 주는 연결장치다.

이를 통해 데이터센터와 PC 제품에서 엔비디아의 AI·가속 컴퓨팅 역량과 인텔의 CPU 기술, x86 생태계를 결합해 최첨단 솔루션을 제공하는 것이 목표다.

데이터센터 분야에서는 인텔이 엔비디아 맞춤형 x86 CPU를 설계·생산하고, 엔비디아는 이를 자사 AI 인프라 플랫폼에 통합해 시장에 제공할 예정이다.

PC 분야에서는 인텔이 엔비디아 RTX GPU 칩렛을 결합한 x86 기반 SoC(System-on-a-Chip)를 선보일 예정이다. 새로운 x86 RTX SoC는 세계 최고 수준의 CPU와 GPU 통합을 요구하는 다양한 PC에 탑재될 전망이다.

이와 함께 엔비디아는 인텔 보통주에 주당 23.28달러, 총 50억 달러 규모를 투자한다고 밝혔다. 거래는 규제 당국 승인 등 조건 충족 후 마무리될 예정이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 “AI는 새로운 산업 혁명을 주도하며 실리콘부터 시스템, 소프트웨어에 이르기까지 컴퓨팅 스택의 모든 계층을 재창조하고 있으며, 혁신의 중심에는 엔비디아 쿠다(CUDA) 아키텍처가 있다”고 설명했다.

이어 “이번 역사적인 협력은 엔비디아의 AI와 가속 컴퓨팅 스택과 인텔 CPU와 방대한 x86 생태계를 하나로 결합하는 것으로, 두 세계적 플랫폼의 융합이라 할 수 있다. 양사는 함께 생태계를 확장하고 차세대 컴퓨팅 시대의 초석을 마련할 것”이라고 강조했다.

립부 탄 인텔 CEO는 “인텔의 x86 아키텍처와 선도적인 데이터센터, 클라이언트 컴퓨팅 플랫폼은 우리의 공정 기술, 제조 역량, 첨단 패키징 기술과 결합돼 엔비디아의 AI와 가속 컴퓨팅 리더십을 강화하며 업계에 새로운 돌파구를 마련할 것”이라고 밝혔다.

이어 “젠슨 황 CEO와 엔비디아가 보여준 신뢰에 감사드리며, 고객을 위한 혁신과 사업 성장을 위해 함께할 앞날을 기대한다”고 말했다.