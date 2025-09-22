장애인연금 수급자도 대상

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 시니어(장년층) 맞춤형 ‘하나더넥스트 연금 통장’ 혜택을 확대한다고 22일 밝혔다.

‘하나더넥스트 연금 통장’으로 연금을 받는 고객은 최고 연 3% 금리를 제공받는다. 창구와 타행 이체 수수료, 자동화기기를 통한 현금 인출 수수료 등 각종 금융 수수료도 무제한 면제다.

연금 인정 기준도 확대했다. 기존 국민연금, 공무원연금, 군인연금, 사학연금 등 4대 공적연금과 기초(노령)연금, 보훈연금 등을 받는 시니어 고객뿐 아니라 장애인연금 수급자도 같은 우대금리와 수수료 면제 혜택을 제공한다.

‘하나더넥스트 연금 통장’은 연금 입금만으로도 최고 연 3.0% 금리를 100만원 한도에서 제공하는 시니어 맞춤형 입출금 통장이다. 기본금리 연 0.1%에 연금 입금 시 연 1.9%포인트의 우대금리를 제공한다. 하나은행으로 첫 연금을 받은 고객에게는 연금 입금일로부터 1년간 연 1.0% ‘이벤트 특별금리’를 제공한다.

하나은행 관계자는 “이번 혜택 확대를 통해 연금 수령 손님들이 안정적이고 실질적인 금융 혜택을 체감할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시니어 손님을 비롯한 다양한 고객층을 위한 맞춤형 포용금융을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.