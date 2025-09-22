“성분과 효능 중심 제품력으로 美소비자 공략”

[헤럴드경제=강승연 기자] 애경산업이 스킨케어 브랜드 시그닉(signiq·사진)을 미국 아마존을 통해 선보인다고 22일 밝혔다.

시그닉은 독자 기술과 스킨케어 성분을 조합한 효능 중심의 스킨케어 브랜드이다. 브랜드명은 시그널(Signal)과 클리닉(Clinic)의 합성어로 피부가 보내는 신호에 맞춰 관리를 돕는다는 의미를 담았다. 효과적이고 빠른 셀프 클리닉을 선호하는 25~35세 미국 소비자들을 대상으로 한다.

시그닉은 브랜드 론칭과 함께 피부 탄력 케어에 중점을 둔 ‘플럼핑 펩타이드 라인’을 출시했다. 피부 핵심 탄력을 강화해 주는 플럼핑 펩타이드 성분과 피부 장벽을 건강하게 보호해 주는 ‘진저 펩타이드’ 성분을 함유해 탄력 있는 피부를 완성한다. 크림, 세럼, 패드, 마스크팩 등 4종으로 구성됐다.

미국에서 틱톡 채널을 통해 K-뷰티가 빠르게 확산되고 있는 트렌드를 고려해 제품에 틱톡 친화적인 디자인을 반영했다.

시그닉 브랜드 관계자는 “최근 글로벌 스킨케어 시장에서 효과를 중요시하는 기능성 스킨케어가 빠르게 확산되고 있다는 점을 반영해 성분과 기능에 중점을 둔 신규 브랜드를 개발하게 됐다”고 말했다.