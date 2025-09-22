- ‘대한민국 새단장’ 충남이 이끈다… 예당호서, 10월 1일까지 국토대청소 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 22일부터 다음달 1일까지 도 전역에 대한 환경정화 활동을 전개한다고 밝혔다.

이번 환경정화 활동은 정부가 추진하는 ‘대한민국 새단장 캠페인’의 일환으로, 도는 이날 예산군 예당관광지에서 범도민 청소 분위기 조성을 위한 캠페인의 시작을 알렸다.

행사에 참여한 도와 예산군, 농림축산식품부, 한국환경공단, 도 새마을회, 지속가능발전협의회 등 기관·단체 관계자 100여 명은 예당저수지 일대에서 집중 청소활동을 진행했다.

캠페인 시작일에 맞춰 나머지 시군에서도 자체 청소활동을 동시에 추진하면서 하루 동안 15개 시군, 19곳에서 1700여 명이 환경정화 활동에 참여한 것으로 집계됐다.

도는 새단장 주간 동안 집중호우 등으로 방치된 쓰레기를 정리하고, 도심·농촌·관광지·도로·하천·해안 등 취약지를 분야별로 정비할 계획이다.

주요 내용은 ▷관내 쓰레기 수거 ▷새마을회, 자원봉사단체 등 캠페인 참여 유도 ▷지역 내 깨끗한 환경 만들기 분위기 조성이다.

아울러 주민·지역사회·지자체·중앙정부가 함께 참여하는 범국민 환경정화 캠페인으로 발전시켜 ‘대한민국 새단장 주간’의 성과를 전국적으로 확산해 나간다는 방침이다.

충남도, 류광하 환경관리과장은 “깨끗한 생활환경은 도민 안전과 삶의 질 향상은 물론, 충남을 찾는 방문객들에게 긍정적인 이미지를 제공하는 중요한 기반”이라며 “도민과 지역사회, 관계기관이 힘을 모아 깨끗하고 건강한 충남을 만들어 가겠다”고 말했다.