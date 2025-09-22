롯데그룹, 2019년 MBK에 카드사 매각 매출 감소 불가피…임원 개인정보도 유출 롯데카드, 대표 명의로 사과 뜻 전해

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데그룹이 롯데카드 해킹 사고 여파로 브랜드 이미지 훼손을 우려하고 있다. 롯데카드 대주주는 MBK파트너스로, 롯데그룹에 속한 계열사가 아닌데도 불구하고 고객 오인으로 피해를 입고 있는 것이다.

22일 업계에 따르면 롯데카드는 ‘롯데’ 브랜드를 사용하고 있으나 롯데그룹과 무관하게 운영되고 있다. 롯데는 2019년 롯데카드를 MBK파트너스에 매각했다. 2017년 지주사 체제 전환 후 금융·보험법 계열사 지분 보유가 불가능해지면서다.

롯데그룹은 “이번 해킹 사고로 유통·식품·관광 등 다양한 영역에서 롯데를 믿고 이용한 고객들이 피해를 입었다”며 “롯데카드 고객 이탈이 늘어나게 되면 협력 관계를 맺고 있는 롯데 사업장에서의 매출 감소도 불가피하다”고 우려했다.

또한 롯데카드는 롯데그룹 임직원 전용 카드 발급 업무도 담당하고 있는데, 이번 사고로 임직원 개인정보가 일부 유출된 것으로 전해졌다.

롯데는 이번 사태로 인한 ‘롯데’ 브랜드 가치 훼손, 고객 신뢰도 하락 등 중대한 피해를 입은 것에 대해 롯데카드에 강력하게 항의하고, 고객 피해 최소화를 위한 신속한 조치를 촉구했다.

이에 롯데카드는 지난 18일 ‘롯데카드 사이버 침해사고에 대한 대표이사 사과’ 제목의 공문을 롯데그룹에 보내고 사과의 뜻을 전했다.

롯데카드는 대표이사 명의로 보낸 공문에서 “롯데그룹과 임직원들에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해 롯데카드 대표이사로서 깊이 사과의 말씀을 드린다”며 “롯데그룹의 소중한 고객분들에게 불편과 염려를 드리게 된 점에 대해서도 죄송하다는 말씀을 드린다”고 전했다.

조좌진 롯데카드 대표이사는 “롯데 브랜드를 믿고 이용한 고객들이 입은 피해에 대해 고객보호 조치를 즉시 시행하고 하루빨리 불안감을 해소할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 사태로 인해 발생하는 롯데 사업장에서의 혼란 상황에 대해서는 “사고로 인한 혼잡이 종료될 때까지 대표이사로서 끝까지 직접 챙기겠다”고 약속했다.