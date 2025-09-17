“지역 문화자원 활용, 문화도시 비전 앞당겨‘ 지역 역사·문화 자원 체험형 프로그램 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 2026년 국가유산청 공모에서 ‘세계유산 활용프로그램’과 ‘우리고장 국가유산 활용사업’ 총 6건이 선정됐다고 17일 밝혔다.

이번 선정으로 영주는 고유한 역사·문화자원을 지역 발전과 관광 활성화의 핵심 자원으로 활용할 기반을 마련하게 됐다.

선정 사업은 △세계유산 활용프로그램 ‘소수서원 서원 치유’, ‘부석사 해시태그 부석사’ △생생국가유산 활용사업 ‘순흥벽화고분 천오백년 벽화고분을 지키는 수호신’, ‘근대역사문화거리 관사골로 떠나는 근대로의 시간여행’ 이다.

또 △향교·서원 활용사업 ‘의산서원 선비꽃이 피었습니다’ △고택·종갓집 활용사업 ‘무섬마을 만죽재고택·해우당고택 물길 따라, 외나무다리 건너 무섬 이야기’ 등 총 6건이다. 국·도비 2억5,900만 원이 지원된다.

특히 신규 선정된 고택·종갓집 활용사업 ‘물길 따라, 외나무다리 건너 무섬 이야기’는 무섬마을 만죽재고택과 해우당고택을 무대로 전통놀이, 미술 체험, 물고기 잡기, 외나무다리 전통 혼례 시연 등 다양한 프로그램을 운영한다.

지역 고택과 자연환경을 결합한 체험형 프로그램으로 영주만의 역사적·문화적 특색을 생생하게 전달한다.

유정근 영주시장 권한대행은 “이번 사업을 계기로 영주는 세계유산과 국가유산을 단순한 보존 대상에서 지역 특화 관광자원으로 재창조할 수 있게 됐다”며 “앞으로 주민 참여형 문화사업을 확대하고, 문화유산을 통한 지역경제 활성화와 시민 삶의 질 향상이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다”고 말했다.

영주는 이번 선정사업을 기반으로 2026년을 기점으로 문화유산과 관광, 교육이 결합된 상설 프로그램 체계를 구축하고, 세계유산 중심의 문화도시 전략을 한층 구체화할 계획이다.

지역 역사자산을 체험과 교육, 관광으로 연결하는 ‘문화생태계’ 구축이 영주의 미래 비전으로 자리 잡는 셈이다.