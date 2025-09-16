국민의힘 창원성산구, 여성리더십 세미나 개최

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 국민의힘 창원성산구 여성위원회와 차세대여성위원회가 공동 주관한 ‘여성리더를 위한 세미나’가 16일 오후 창원성산구 시·도의원 합동사무실에서 열렸다.

이날 세미나는 여성당원의 제안과 주도로 마련됐으며, 당원과 주민 등 60여명이 참석했다. 강사로 나선 박선희 더원인재개발원 대표는 ‘조직을 바꾸는 커뮤니케이션 스킬’을 주제로 강연을 진행했다.

이정희 여성위원장은 “여성들의 정치 참여와 사회 활동이 절실한 시점에서 여성리더들의 역량을 키우고 확대하기 위해 세미나를 준비했다”며 “이번 행사가 지역사회 곳곳에서 여성들이 주도적 리더로 성장하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

성보빈 차세대여성위원장은 “정치·경제·외교가 복합위기에 놓인 상황에서 차세대 여성리더의 역할을 되짚어보고자 했다”며 “이번 세미나에서 배운 커뮤니케이션 스킬을 정치에 접목시켜 주민의 삶의 질을 높이는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.