고위급 면담 통해 양국 간 국방우주 협력 방안 논의 공동 연구개발, 정보 교류 확대…공동세미나 개최

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청과 프랑스 병기본부는 15일(현지기준) 프랑스 파리에 위치한 병기본부에서 국방우주전력 협력 약정서를 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 서명식은 양측 대표인 정규헌 방사청 미래전력사업본부장과 가엘 디아즈 드 투에스타 병기본부 병기총국장의 공동 서명으로 진행됐다.

이후 열린 고위급 면담에서 양국 간 국방우주 협력 방안을 논의했다.

방사청과 병기본부는 양국의 국방우주전력 개발을 총괄하는 대표 기관으로 국방우주 분야 발전을 위해 국제협력이 필수적이라는 데 공감대를 형성했다.

이번 약정 체결을 통해 양 기관은 국방우주전력 분야에서의 공동 연구개발과 정보 교류를 확대하고, 전문가 간 상호 교류와 공동세미나 개최 등 실질적 협력 활동을 체계적으로 추진할 수 있는 구체적 기반을 마련하게 됐다.

특히 프랑스는 위성, 발사체, 우주상황인식 등 다수의 분야에서 선도적 역량과 풍부한 운용 경험을 축적해온 국가로, 이번 협력은 한국이 국제 우주안보 네트워크 속에서 협력의 지평을 넓히는 중요한 계기가 될 전망이다.

정 본부장은 “프랑스는 세계적 우주 강국으로서 다양한 경험과 기술을 보유하고 있다”며 “이번 협력을 통해 한국의 국방우주 역량을 한 단계 도약시키고 글로벌 파트너십을 더욱 확대해 나가겠다”고 강조했다.

한편 방사청은 앞으로 세계 주요 우주기관들과의 국방우주전력 분야 협력도 적극적으로 추진할 예정이다.