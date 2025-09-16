9월 20일부터 10월 25일까지...동 특색 담은 이색 축제의 장 열려 야외 영화상영, 달빛모양 포토존, 전설의 부침개 달인 등 프로그램 풍성

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 축제의 계절 가을을 맞아 14개 동에서 ‘우리동네 마을축제’를 개최한다고 16일 밝혔다.

오는 20일에는 목1동 ‘오목공원 가을 문화축제’, 신월2동 ‘달빛문화 축제’, 신정7동 ‘갈산·호돌이 축제’가 열리며, 본격적인 동 축제가 시작된다.

목1동 ‘오목공원 가을 문화축제’는 야외 키즈카페와 지역 소상공인이 참여하는 플리마켓부터 저녁 야외 영화 상영까지 즐길 거리가 가득하다.

신월2동 ‘달빛문화 축제’는 신정네거리역 인근 해누리분수광장에서 개최되며 달빛모양 포토존, 업사이클링 부스 등 이색 체험을 할 수 있고, 호돌이 어린이 공원에서 열리는 신정7동 ‘갈산·호돌이 축제’에서는 학생댄스팀, 갈산초 밴드부 공연 등 청소년이 참여하는 축제가 열린다.

27일에는 신정3동과 신월6동이 함께 추진하는 ‘한마음 축제’, 목3동 ‘등마루 축제’, 목4동 ‘전설의 부침개 달인’, 신정6동 ‘행복나눔 마을축제’가 개최된다.

‘한마음 축제’는 신정3동과 신월6동 간 경계를 넘어 주민이 하나 되는 통합형 축제다. 정통 트로트, 팝페라 등 다채로운 공연과 드론 및 바리스타 체험 등 특별 프로그램이 운영된다.

목3동 ‘등마루 축제’에서는 에코백만들기, 고추장담그기 등 문화체험이 펼쳐지고, 바로 옆 목4동에서는 올해로 6회째를 맞는 ‘전설의 부침개 달인’ 경연대회가 개최된다. 이와 함께 문화회관 옆 광장에서는 하모니카 연주회, 시니어모델 워킹쇼 등 세대가 어우러지는 신정6동 ‘행복나눔 마을축제’가 열린다.

10월 18일에는 목2동 ‘용왕산 달빛거리 축제’, 신월1동 ‘고운달 마을사랑 대잔치’, 신월7동 ‘해맞이마을 문화축제’가, 같은달 25일에는 신월3동 ‘능골산 청소년 문화축제’, 신월4동 ‘어울림 한마당 축제’, 신정1동 ‘마을소풍’ 등이 이어지며 더욱 풍성한 주제로 주민 화합의 장이 마련된다.

이기재 양천구청장은 “동 문화축제는 주민이 주도해 마을의 이야기를 문화로 풀어내는 자치형 축제로, 주민이 함께 만들고 즐기기 때문에 의미가 크다”며 “이번 축제를 통해 서로의 일상을 나누고, 지역공동체가 더 가까워지는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.