약초 풍부…20일 ‘한방엑스포’ 개막 건강미식 여행 ‘가스트로 투어’ 인기 ‘절벽 사원’ 정방사·비봉산 풍광 일품 “최양업 신부 동상, ‘케데헌’ 진우 닮아”

최근 전 세계적으로 화제가 되는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’에서 걸그룹 헌트릭스의 리더 루미가 중요한 공연을 앞두고 목소리가 나오지 않자 ‘한(Han)의원’을 찾아가 진료를 받고 한약 처방을 받는다.

덕분에 극중 배경으로 추정되는 서울약령시 내 서울한방진흥센터에 방문객이 급증한 데 이어 ‘한방의 도시’인 제천도 K-테라피, K-관광, K-웰니스 푸드 등을 테마로 외국인 관광객에게 주목받고 있다.

제천의 지세는 파란만장하다. 북쪽의 용두산과 점말동굴·백운산·박달재, 중부의 비봉산·매봉산·금수산, 남쪽의 월악산·만수봉·대미산이 자리한다. 또 낮은 지대에는 북에서 남으로, 탁사정·의림지·장평천·청풍호·옥순봉 출렁다리·송계계곡·용하구곡이 때론 장쾌하게, 때론 깊은 강처럼 고요하게 흐른다.

지세가 파란만장하고 일교차가 크며, 일조량이 많으면서도 높낮이에 따라 건습의 변동이 심하다. 이에 자신을 지키기 위해 영양을 오래 농축한 약초가 전국적으로 최고의 품질을 자랑한다. 또 ‘뷰 맛집’인 비봉, 옥순봉 전망대 등을 빚어내고, 약으로 써도 손색이 없는 청정 로컬 식재료에 제천 셰프들의 손맛이 더해진 건강미식 여행 ‘가스트로 투어’까지 만들어냈다.

여기에 부탄의 절벽 사원에 온 듯한 착각이 들 정도로 수려한 풍광을 자랑하는 정방사가 새로운 관광지로 떠오르면서 명품 여행지의 신선도를 높였다. 또 배론성지 대성당의 최양업 신부 동상은 사자보이즈 진우를 닮아 기념 촬영을 하려는 사람들이 몰린다. 한반도 지도 모양의 호숫가 앞에 있는 카페 글루글루 꽃밭에는 예쁜 인증샷을 찍으려는 MZ세대가이 줄을 선다. 가 있기만 해도 건강해지는 국립제천치유의숲 데크길도 예쁘게 단장됐다.

WHO 선정 ‘건강 도시’…‘한방엑스포’ 임박

2000년 전 조성된 인공호수 의림지에서 7㎞가량 떨어져 있는 제천한방엑스포공원은 세계보건기구(WHO) 선정 ‘건강 도시’의 상징이다. 제천은 조선 3대 약령시장 중 하나인 제천약초시장이 있는 곳으로 전국 약초 생산의 30%를 차지한다. 특히 시중에 유통되는 황기의 80%가 이곳에서 나올 정도로 생산량이 많다.

제천한방엑스포공원에는 산·학·연 한방산업 클러스터, 생태 치료와 휴양 관광의 한방 명의촌 등이 조성돼 있다. 한방생명과학관, 국제발효박물관, 약초허브식물원, 한방마을 약초판매장 등 다양한 볼거리와 먹거리, 한방 세계에 대한 체험 등 오감을 만족할 수 있는 프로그램이 진행된다.

이 중 약초허브식물원이 눈길을 끈다. 국내에서 재배·자생하는 한방약초와 외국의 약용 허브 식물이 자연 그대로 자라는 모습을 오감으로 체험하는 전시관이다. 이곳에서는 화산석에 소나무 분재, 약초 등으로 꾸민 점말동굴을 만날 수 있는데, 선사시대의 원시 치료 방법을 볼 수 있다. 점말동굴은 용두산의 안면에 해당한다. 칡과 등나무의 화합으로 이뤄낸 대형 그늘막도 있고 약초분재, 허브 분재 등 건강재료를 시각예술로 승화시킨 작품도 시선을 끈다.

이곳에선 오는 20일부터 다음달 19일까지 한 달간 ‘2025 제천국제한방천연물산업엑스포’가 열린다. 한방과 천연물이 결합, 지속성장이 가능한 고부가가치산업의 청사진을 제시하게 된다.

2000년 전 선조들의 지혜가 담긴 호수이자 183그루의 노송 산책길과 영호정, 우륵정, 경호루 등 누각에다 용추폭포까지 갖춘 자연·인문 종합 여행지 의림지에서도 제천식 푸드코트, 공예품 전시 등 국제엑스포의 부대행사가 진행된다.

현지 약선 음식과 함께하는 ‘가스트로 투어’

요즘은 의림지 주변에 있는 식당·카페를 돌며 건강미식·후식을 체험하는 제천 가스트로 투어 패키지가 인기를 끈다. ‘가스트로(gastro)’는 이탈리아어로 ‘배(腹)’를 뜻한다. ‘약과 음식은 하나다(藥食同源)’라는 철학을 여행으로 구현한 것이라 할 수 있다.

1차 건강미식을 먹고 배가 살짝 불러오면 의림지와 제2의림지 사이 개천 옆길과 솔밭공원, 의림지 역사박물관 옆길 산책을 한 뒤, 다음 차례 미식 스팟으로 옮겨가는 식으로 제천의 미식을 제대로 경험할 수 있다.

4개 코스는 ▷시내권 A: 덩실분식-마당갈비-상동막국수-샌드타임-빨간오뎅 ▷시내권 B: 대장금식당-상동막국수-아침햇살 떡 베이커리-빨간오뎅-제천맥주 ▷의림지권 A: 호반식당-커피플러스 제이-다원애-낭만짜장 ▷의림지권 B: 오디향-카페피노-카페꼬네-약선재 등이다.

여행시간은 약 2시간이고, 식사류·디저트류 각 2종을 체험할 수 있다. ‘2만원대 행복’으로 불리는 가스트로 투어는 4~15인 사전 예약으로만 진행된다.

음식을 먹으러 다니는 동안 며느리의 온정을 담은 장자못 설화, 저수지 제방 붕괴 위기를 막아낸 인물 중 가야금을 만든 우륵도 포함돼 있다는 일화, 의림지의 괴생명체를 제압한 어씨 오형제 스토리, 지능이 뛰어난 점말동굴 구석기인들이 메머드 합동 사냥과 농경지 개척 역사 등 해설사가 제천의 역사를 아우르는 정담을 들을 수 있다.

‘신발 묻은 먼지 털어 생긴’ 2m 높이 산

제천 여행에 동행했던 이순여 해설사는 갑자기 “의림지 호수에서 7m가량 떨어진 곳에 봉우리가 있다”고 말하며 여행자들의 발걸음을 재촉한다. 용추폭포 옆에 이르더니 “다 왔어요”라고 하는데, 호수 코앞에 있다는 산은 당최 보이지 않는다. 알고 보니 평지 기준 2m 높이의 신털이봉이었다.

신털이봉은 의림지를 만들던 인부들이 신에 묻은 진흙을 털었는데 그 흙이 모여 작은 산이 됐다고 해서 붙은 이름이다. 제천 출신 조선 문인 오상렴의 시문집 ‘연초재유고(燕超齋遺稿)‘에서는 신털이봉을 ‘산림이 뻑뻑이 우거지고 풍요로워 경치가 빼어난 신월산(新月山)’으로 기록한다. 해설사의 의림지 ‘특별 공개’에 놀란 가슴, 오상렴의 ‘품격 있는 농담’에 한 번 더 놀란다.

먹고 걷기, 길 위의 인문학 특강으로 엮인 ‘가스트로 투어’와는 별도로,‘약이 되는 음식을 먹으니 즐겁다’는 뜻의 ‘약채락(藥菜樂) 여행’도 인기를 끈다.

약초고추장으로 맛을 낸 약채락 비빔밥부터 제철 채소와 약초를 다양하게 활용한 약채락 한정식까지 제대로 즐길 수 있다. 한방약재로 진하게 우려낸 한방백숙 요리도 유명하다. 건강한 약초 잎을 조리하지 않고 자연 그대로 즐기는 쌈밥정식도 인기다. 바우본가, 예촌, 노다지맛집, 원뜰, 성현한정식 등에서 약채락을 즐길 수 있다.

정방사·비송산서 즐기는 시원한 풍광

제천의 ‘뷰 맛집’ 중 요즘 새롭게 조명받는 곳은 바로 정방사다. 금수산 자락 신선봉이 청풍호 방향으로 뻗어 내린 능선 위에 자리한 정방사는 662년 의상대사에 의해 창건된 천년고찰이다. 오르막길이 약간 경사가 있긴 해도 주차장에서 50분만 걸으면 그곳에 도착할 수 있다. 정방사는 의상이 지팡이를 던진 곳에 세워진 절이라고 전해진다. 의상대라 불리는 암벽 아래에 법당과 칠성각, 유운당, 석조관음보살입상, 석조지장보살상, 산신각, 종각 등이 옹기종기 배치돼 있다. 행복지수 1위의 나라인 부탄의 세계적인 사원에 온 듯한 기분도 느껴진다.

정방사 법당 앞마당에서 해질녘 내려다보는 경치는 백미다. 청풍호의 물줄기와 이를 겹겹이 둘러싼 능선들 너머로 웅장한 모습의 월악산 영봉이 노을 속에 빛난다.

원통보전 뒤 절벽 틈의 석간수 또한 정방사의 자랑이다. 약수가 차고 달콤하다. 사시사철 마르지 않고 나오는 이 역시 신비스럽다. 제천의 스테디셀러 ‘뷰 맛집’은 단연 비봉산이다. 청풍호반케이블카는 청풍면 물태리에서 비봉산 정상까지 2.3㎞ 구간을 운행한다. 케이블카 정상의 비봉산은 봉황새가 알을 품고 있다가 먹이를 구하려고 비상하는 모습과 닮았다고 하여 붙여진 이름으로 청풍호 중앙에 있는 해발 531m의 명산이다.

청풍호 비봉산 정상에 서면 사방이 짙푸른 청풍호로 둘러싸여 있다. 발아래로는 낮아진 구릉이 청풍호를 향해 달음질치는 모습이 정겹다. 산과 물이 만나는 순간이다.

헌트릭스가 바쁘지만 않았다면 한방 테라피에다 ‘먹방’, 절경 등 여러 매력을 가진 제천으로 가지 않았을까. 배론성지에는 진우도 있으니.

제천=함영훈 기자