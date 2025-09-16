23일 ‘하나TV’ 유튜브 채널서 공개

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 유튜브 공식 채널 ‘하나TV’에서 유튜브 콘텐츠 ‘하나뿐인 무릎팍박사’를 공개한다고 16일 밝혔다.

오는 23일 공개하는 영상에서는 개그맨 강호동이 사회를 맡고, 가수 지드래곤과 축구 선수 손흥민 등이 게스트로 출연한다.

‘하나뿐인 무릎팍박사’는 과거 예능 프로그램 ‘무릎팍도사’를 재해석한 콘텐츠다. 은행(Bank)과 엔터테인먼트(Entertainment)를 결합한 뱅크테인먼트(banktainment)라고 하나은행은 설명했다.

이번 콘텐츠는 전통적인 광고 형식에서 벗어나 하나은행의 광고 모델들이 함께 출연하는 토크쇼 형태로 만들었다. 각자의 분야에서 최고가 되기까지 고민과 어려움을 털어놓고, 다양한 에피소드를 소개한다.

지드래곤은 하나금융그룹의 모델이 된 배경을 공개하고 글로벌 아티스트 입장에서 바라보는 금융의 모습과 자산관리 비법 등을 공개한다. 손흥민은 하나금융그룹과 7년간 함께하면서 느낀 점을 비롯해 MBTI나 성격 유형 등을 소개한다.

이번 콘텐츠 제작에는 황선영 작가 등 무릎팍도사 제작진도 참여했다. 안지환 성우도 나레이션으로 참여했다.

하나은행 브랜드전략부 관계자는 “금융권 최초로 시도하는 뱅크테인먼트라는 새로운 도전에 많은 손님들의 관심이 고조되고 있다”며 “게스트의 고민을 해결해주는 무릎팍박사처럼, 하나은행도 손님 한분 한분의 고민을 경청하고 실질적인 솔루션을 제공할 수 있도록 다양한 금융서비스를 지속 제공하겠다”고 말했다.