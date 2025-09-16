지역 취약계층 7720세대 지원 예정

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] BNK경남은행이 추석을 앞두고 지역 취약계층을 돕기 위한 나눔에 나섰다.

BNK경남은행은 15일 경상남도에 3억8100만원 상당의 전통시장 상품권을 기탁했다. 이날 김태한 은행장은 BNK경남은행 본점에서 경남사회복지공동모금회 강기철 회장에게 ‘전통시장 상품권 기탁 증서’를 전달했다.

기탁된 상품권은 경남사회복지공동모금회를 통해 도내 시·군이 추천한 취약계층 가정 7720세대에 순차적으로 전달될 예정이다. 밀양시는 요청에 따라 상품권 대신 쌀이 지원된다.

BNK경남은행은 이번 행사를 ‘2025년 추석맞이 사랑나눔 행사’로 추진하고 있으며, 경남과 울산지역 취약계층 가정에 전통시장 상품권을 지원해 명절의 따뜻한 정을 나눈다는 계획이다.

김태한 은행장은 “기탁한 전통시장 상품권이 취약계층 가정에 도움이 되고 전통시장에도 활력을 불어넣는 1석2조 효과를 낼 것으로 기대한다”며 “BNK경남은행은 지역을 대표하는 금융기관으로서 취약계층 지원뿐 아니라 지역 중소기업과 소상공인 금융지원에도 힘쓰며 경남과 상생해 나가겠다”고 말했다.

BNK경남은행은 지난 7월에도 경남과 울산지역 취약계층을 위해 사회공헌 성금 2억2000만원을 기탁한 바 있다. 당시 성금으로 마련한 선풍기는 경남 18개 시·군이 추천한 저소득 가정 7300세대에 전달됐다.