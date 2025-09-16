오는 30일까지 국방벤처센터 후보지 접수 10월 중 심사 거쳐 후보지 선정, 결과 발표 양주·의정부·포천시 등 유력 후보지로 꼽혀

[헤럴드경제=전현건 기자] 경기도가 방위산업 성장 촉직을 위해 ‘국방벤처센터’를 설립을 추진하는 가운데 경기북부 시군들이 앞다퉈 도전장을 내밀고 유치에 사활을 걸고 있다.

이재명 정부가 방위산업 지원을 공언하면서 경기도 내 재정자립도가 낮은 북부 시·군들은 지역 경제 활성화를 위해 전념하는 상황이다.

경기도는 16일 북부 10개 시·군을 대상으로 오는 30일까지 국방벤처센터 후보지 접수가 진행중이라고 밝혔다.

고양, 남양주, 파주, 의정부, 양주, 구리, 포천, 동두천, 가평, 연천 등 경기북부 시·군이 국방벤처센터 유치에 총력전을 펼칠 예정이다.

국방벤처센터는 군이 사용하는 각종 부품을 납품하는 벤처기업의 창업을 지원하고 방산기업들의 기술개발, 수출 등을 돕는 역할을 수행할 예정이다.

현재 부산·전북·경남·대전 등 전국 11개의 지역에서 국방벤처센터가 운영 중이다.

경기도는 이달 말까지 북부지역 10개 시군 대상으로 후보자 신청을 받으며 10월까지 1차 서류심사, 2차 PT심사를 거쳐 후보지 선정과 함께 결과를 발표할 방침이다.

선정 시군이 입지를 제공하면 도가 예산을 들여 중소벤처기업의 연계를 지원할 계획이다.

내년 3월 개소를 목표로 하며 매년 운영비로 10억원(국비 3억원, 도비 3억5000만원, 시·군비 3억5000만원)이 투입될 전망이다.

특히 정부의 대규모 국책 사업인 ‘방위산업혁신클러스터’가 내년 상반기 공모를 시작할 것으로 알려지면서 도내 시·군들이 센터 유치에 더욱 열을 올리고 있다.

국방벤처센터가 클러스터 조성의 자격 요건으로 작용하기 때문이다.

클러스터가 구축될 경우 매년 국·도비 50억원 씩 총 100억원을 5년간 지원받는 데다, 방산 네트워크를 구축해 국방연구개발 기술지원, 벤처·창업지원, 중견기업 유치 등의 기대 효과가 예상된다.

일찌감치 유치 도전의 입장을 밝힌 양주시·의정부시·포천시 등이 유력한 후보지로 꼽힌다.

서울과 거리가 가까우면서도 군사적 요충지가 많은 곳이다.

양주시의 경우 국방벤처센터를 통해 중소-벤처기업 성장을 적극 지원하고, 정부의 대규모 국책사업인 클러스터 지정까지 이끌어 낸다는 장기 비전을 제시할 예정이다.

양주시는 전철, 국도, 고속도로 등 편리한 교통망을 장점으로 내세우고 있다. 내년 준공될 양주 테크노밸리에 민군 합동 MRO 정비센터도 건립할 계획이다.

양주시 관계자는 “MRO 정비센터와 관련된 방산 대기업과도 업무협의를 준비하고 있다”며 “양주 테크노밸리 내 방산 대기업 MRO 센터 유치를 추진할 것”이라고 강조했다.

의정부시는 방위산업 생태계 구축 계획을 수립, 분야별 선도기업 육성을 위한 성장 프로그램 등을 준비할 예정이다.

김동근 의정부시장은 “지난 70년간 국가 안보를 위해 희생을 감내해 왔다”며 “이제 그 희생을 지역 발전의 기회로 전환하기 위해 방위산업 육성과 경기국방벤처센터 유치에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

포천시는 오는 18일 ‘유치 추진단’을 발족하고 경쟁에 뛰어든다.

드론작전사령부 창설 이후 구축한 민·군 협력망과 20만 평 규모 드론특별자유화구역, 국가급 테스트베드가 구축된 점을 앞세운다는 전략이다.

포천시 관계자는 “경기북부 신성장산업 전환이 필요한 시점에서 국방벤처센터 유치는 방산 R&D 지원 기반의 핵심”이라며 “방산에 대한 높은 이해도를 바탕으로 운영 성과를 낼 수 있을 것”이라고 말했다.