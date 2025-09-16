라이프스타일별 특화된 할인 혜택 적용 다이닝(D)·홈(H)·오일(O)·쇼핑(S)·트래블(T) 5종 연회비 1만5000원

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대카드는 라이프스타일에 따라 특화된 할인 혜택을 제공하는 알파벳카드 5종을 16일 공개했다. 다이닝(Dining), 홈(Home), 오일(Oil), 쇼핑(Shopping), 트래블(Travel)을 뜻하는 알파벳 이니셜로 구성됐으며, 라이프스타일을 표현한 알파벳카드와의 11년 만의 재회다.

알파벳카드 5종은 각각 외식, 병원∙교육, 주유, 쇼핑, 여행 등 5가지 라이프스타일에 대해 10%의 할인율 및 연간 최대 60만원의 할인 한도를 제공한다. 실적 조건과 한도 제한 없이 할인이 적용된다. 연회비는 모두 1만5000원이다.

현대카드D는 일반음식점은 물론 배달앱에서 10% 할인 혜택을 제공하고, 현대카드H는 교육과 병원 업종 모두 10% 할인 받을 수 있다. 현대카드O는 모든 주유소에서 10% 할인이 가능하며, 현대카드S는 온라인몰, 마트, 백화점 등 온∙오프라인 쇼핑 시 10% 할인을 제공한다. 현대카드T는 실적 조건, 할인 한도 제한 없이 해외 2%, 국내 0.7%가 할인되고 해외 수수료는 100% 할인된다.

이와 함께 ‘하프 메탈(Half Metal)’ 소재 플레이트를 공개했다. 전면은 스테인리스, 후면은 플라스틱으로 제작됐으며, 기존 메탈 플레이트보다 합리적인 비용(7만원)에 발급받을 수 있다. 주로 프리미엄 카드에 적용해온 메탈 플레이트를 일반 카드 회원들도 경험할 수 있도록 했다.

또한 플레이트는 ‘더치(Dutch)’ 디자인에서 영감을 받아 기하학적 구조와 대담한 색채, 견고한 타이포그래피(typography)를 현대적으로 구현해 각각 메탈 1종, 플라스틱 2종으로 출시했다. 20여년 전 네덜란드 디자인에서 영감을 받아 시작된 현대카드의 미니멀리즘 디자인의 헤리티지를 이어간다는 의미다.

같은 날 현대카드Z everyday도 공개했다. 일상 속 반복되는 소비 영역에서 할인 혜택을 제공하는 카드로 할인 구간을 총 9개 영역(일반음식점, 커피전문점, 편의점, 배달앱, 온라인몰, 주유소, 대형마트, 대중교통, 통신요금)으로 확대해 5% 할인을 제공한다. 주말에는 3개 영역(일반음식점, 주유소, 대형마트)에서 2배(10%)로 할인받을 수 있다. 연간 최대 60만원까지 할인 받을 수 있으며, 연회비는 2만원이다.

알파벳카드 5종과 현대카드Z everyday에 대한 자세한 내용은 현대카드 앱과 홈페이지에서 확인할 수 있다.