[헤럴드경제=민성기 기자] 박지원 더불어민주당 의원 문재인 전 대통령 예방 사진을 SNS에 게재한 이낙연 새미래민주당 상임고문(전 국무총리)을 향해 “기회주의적 작태”라고 비판했다.

박 의원은 지난 15일 시사인 유튜브 ‘김은지의 뉴스인(IN)’에서 “이낙연 전 총리가 문 전 대통령을 진정으로 생각했다면 본인하고 희희낙락하는 사진을 찍어 SNS에 올렸겠나”라며 이같이 밝혔다.

박 의원은 “자기 정치적 입지를 모색해 보려고 수단과 방법을 가리지 않는 기회주의적 작태”라며 “더 이야기하지 맙시다”라고 말했다.

같은 방송에 출연한 김용남 전 새누리당 의원은 “이 전 총리 이름이 정치권 뉴스에서 언급되지 않은 지 꽤 오래됐다. 정치인은 자기 뉴스가 안 나오는 걸 참기 어렵다. ‘자기 부고 빼고는 다 좋은 뉴스다’ 이런 우스갯소리도 있다”고 말했다.

이어 “그런데 문 전 대통령은 왜 이 전 총리를 만나줬는지 의문”이라며 “물론 찾아오겠다는 사람 뿌리치기도 쉽지 않겠습니다만 ‘지금은 상황이 좀 그러니 나중에 보자’ 뭐 이 정도 이야기는 할 수 있지 않냐”고 덧붙였다.

앞서 이 상임고문은 지난 13일 페이스북에 “추석 인사를 겸해 평산으로 문재인 대통령 내외분을 아내와 함께 찾았다. 근황과 지난 일, 그리고 막걸리 얘기 등 여러 말씀을 나누었다”며 문 전 대통령과 함께 찍은 사진을 올렸다.