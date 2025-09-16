저녁 만찬 등 부대 행사 지원…전용 숙소 역할도

[헤럴드경제=강승연 기자] 파라다이스 호텔 부산이 오는 17일부터 26일까지 열리는 ‘제30회 부산국제영화제(BIFF)’의 공식 스폰서로 참여한다고 밝혔다.

파라다이스 호텔 부산은 최상급 식음 서비스와 해운대 바다 조망의 객실을 제공하며 영화제의 성공적인 개최를 지원할 계획이다.

개막 당일에는 본관 야외가든과 럭셔리 뷔페 ‘온 더 플레이트’에서 국내외 영화 관계자들을 대상으로 저녁 만찬을 연다. 객실은 영화제 기간 최정상급 배우와 관계자들을 위한 전용 숙소 ‘스타하우스’로 운영한다.

파라다이스 호텔 부산은 지난 1996년 부산국제영화제 출범부터 공식본부호텔로 활약했다. 이번 영화제는 공식 초청작 64개국 241편, 커뮤니티비프 상영작 87편 등 328편의 작품을 상영한다. 영화의 전당, CGV 센텀시티 등 부산 주요 극장에서 상영작을 관람할 수 있다.

파라다이스 호텔 부산 관계자는 “올해도 수준급 인프라와 다년간 축적해 온 노하우를 활용해 아시아 최대 영화 축제라는 명성에 걸맞은 서비스를 제공하겠다”고 전했다.