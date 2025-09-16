매입·검수 후 리워드 지급…대상 브랜드 확대

[헤럴드경제=전새날 기자] LF가 리세일 마켓 서비스 ‘엘리마켓(L RE:Market)’을 론칭했다고 16일 밝혔다.

‘엘리마켓’은 브랜드 리세일 솔루션 ‘릴레이’를 운영하는 중고 비즈니스 전문 스타트업 ‘마들렌메모리’와 제휴해 LF의 주요 브랜드 제품을 거래하도록 만든 플랫폼이다.

고객이 ‘엘리마켓’에 중고 의류 판매를 신청하면 ‘엘리마켓’이 물품 수거, 검수·매입가 산정, 등급 분류, 창고보관, 재판매까지 모든 절차를 맡는다. 중고 의류를 제공한 고객에게는 LF몰에서 현금처럼 사용할 수 있는 ‘엘리워드(L RE:Ward)’를 보상으로 지급한다. 리워드 사용 기한은 5년이다.

‘엘리마켓’을 통해 현재 판매할 수 있는 브랜드는 헤지스, 닥스, 마에스트로, 알레그리, 바네사브루노, 아떼 바네사브루노, 이자벨마랑, 빈스, 레오나드, 아떼 바네사브루노 액세서리, TNGT, 일꼬르소, 리복, 더블플래그 등이다. 대상 브랜드는 점차 확대할 예정이다.

LF 관계자는 “브랜드 리세일은 최근 전 세계적으로 확산 중인 순환 경제의 대표적 유형”이라며 “전문 업체와 제휴를 통해 브랜드 리세일의 접근성을 확대하고, 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

한편 LF는 ‘엘리마켓’ 오픈을 기념해 오는 10월 13일까지 엘리워드 추가 지급 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 판매를 확정한 모든 고객에게 추가 5000 리워드를 지급한다. 판매 영역별 판매왕에게는 최대 추가 10만 리워드를 지급한다.