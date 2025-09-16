GWP 지수 1에 불과한 냉매로 각광 친환경 솔루션 확대…전기차 시장 적극 대응

[헤럴드경제=서재근 기자] 글로벌 자동차 열에너지 관리 솔루션 기업 한온시스템은 친환경 냉매 R744를 활용한 전동컴프레서의 누적 생산량이 100만대를 돌파했다고 16일 밝혔다. 이는 2024년 1월 50만대 생산 달성 이후 약 1년 반 만에 두 배로 증가한 수치다.

한온시스템은 차량용 컴프레서 전용 공장인 포르투갈 팔멜라 공장에서 R744 전동컴프레서를 생산하고 있으며, 독일 폭스바겐그룹의 전기차 전용 MEB 플랫폼에 부품을 공급하고 있다.

최근 유럽 내 전기차 시장의 성장에 힘입어 R744 컴프레서 수요도 크게 증가하고 있다. 특히 이달 초 열린 IAA 모빌리티 등 주요 모터쇼에서 완성차 브랜드들이 전기차 신모델을 적극적으로 선보이며, 미래 시장에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다.

R744는 이산화탄소(CO₂)로 잘 알려진 천연 냉매로, 지구 온난화 지수(GWP)가 1에 불과해 기존 냉매를 대체하는 친환경 냉매로 각광받고 있다. 전동컴프레서는 전기차 히트펌프 시스템의 핵심 부품으로, 실내 쾌적성을 제공하고 차량 성능을 최적화하는 데 중요한 역할을 한다.

특히, R744 전동컴프레서는 전기차의 환경 영향을 최소화하는 동시에, 추운 기후 조건에서 발생하는 주행 거리 감소 문제를 완화한다. 또한, 강화되는 환경 규제에 부합하면서 전 세계 전기차 보급 확대에도 이바지하고 있다.

한온시스템은 냉매를 활용한 열 관리 솔루션 분야에서 오랜 전문성을 축적해 왔다. 한온시스템은 업계 최초로 천연 냉매 R744 전동컴프레서를 개발했다. R744 솔루션 외에도 차세대 친환경 냉매인 R290(프로판) 솔루션, 그리고 전통 냉매인 R134a와 R1234yf를 활용한 다양한 기술 포트폴리오를 갖추며, 글로벌 시장의 다양한 수요에 폭넓게 대응하고 있다.

이수일 한온시스템 대표이사 부회장은 “ 한온시스템은 자동차 열 관리 솔루션 분야에서 지속적인 혁신을 이어오고 있으며, 이는 조현범 회장이 강조하는 혁신 DNA와도 맞닿아 있다”며 “이번 R744 전동컴프레서 100만대 생산 돌파는 그룹 내 시너지를 바탕으로 친환경 기술 리더십을 강화한 결과이며, 지속가능한 미래를 향한 우리의 의지를 보여주는 중요한 이정표”라고 말했다.