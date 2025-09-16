롯데월드타워에 적용된 과학기술 배워…전문 강사 특강도

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데물산이 롯데월드타워에서 어린이 과학 교육 프로그램 ‘123 과학 탐험대’를 진행했다고 16일 밝혔다.

‘123 과학 탐험대’는 롯데물산의 특색을 살린 신규 사회공헌 사업이다. 대한민국 최고층(123층) 건물 롯데월드타워의 과학, 기술, 환경, 안전 시스템 등을 체험하며 배우는 프로그램이다.

지난 13일과 15일, 롯데월드타워 내부 견학과 전문가 특강으로 구성된 활동은 초등학생 40여 명을 대상으로 이뤄졌다. 학생들은 롯데월드타워 지하 1층 종합방재센터에서 타워 안전 관리 시스템을 확인하고, 지하 6층 에너지센터에서 수열, 지열 등 친환경 에너지 시설을 견학했다. 또 73층에서 BMU(Building Maintenance Unit, 외벽 유지보수 장비)에 탑승해 타워의 건축 구조를 직접 살폈다.

롯데물산 타워기술팀과 소방방재팀 임직원들이 일일 강사로 참여했다. 인기 유튜브 채널 ‘범준에 물리다’를 운영하는 김범준 성균관대학교 물리학과 교수를 강사로 초빙했다.

한편 롯데물산은 오는 10월 송파·강동구에 있는 초등학교를 찾아가 ‘555 과학교실’ 프로그램을 진행할 계획이다. 과학 전문 강사의 강연으로 타워에 적용된 과학기술을 배울 수 있다.