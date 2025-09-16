상륙작전 재연·맥아더 장군 친서 공개

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천상륙작전 75주년 기념식이 지난 15일 인천 내항 8부두에서 개최됐다.

이날 기념식에는 22개 참전국 대표단과 미국 참전용사 재방한단 90명을 비롯해 국가보훈부 장관 등 국내외 주요 인사와 시민 등 1500여 명이 참석했다.

유정복 시장은 기념사에서 “인천상륙작전은 평화와 자유를 수호하고 박애 정신을 실천하기 위해 세계 각국이 힘을 합쳐 이뤄낸 위대한 승리였다”며 “참전용사들이 남긴 유산을 기억하는 것은 우리의 의무이자, 그것을 지켜 나가는 것은 우리의 사명”이라고 말했다.

이어 “인천은 전쟁의 상처를 딛고 국제도시로 성장했다”며 “이제 국제평화도시로서 세계와 함께 미래로 나아갈 것”이라고 밝혔다.

이날 행사에서는 특히 맥아더 장군 4세가 보낸 친서가 공개돼 주목을 받았다. 친서에는 “한반도의 평화가 곧 세계의 평화”라는 메시지가 담겨 있었다.

상륙작전 재연행사에서는 해군·해병대 장병들이 헬기, 상륙장갑차, 공기부양정 등 실제 전력을 투입해 75년 전 전투를 생생히 재현했다. 현장을 찾은 참전용사들은 숙연한 표정으로 당시의 기억을 되새겼다.

이번 제75주년 기념식은 5년 주기의 국제행사 원년으로 치러진 만큼 단순한 추모를 넘어 국제평화도시 인천의 위상을 공고히 하고 참전국과의 우호 협력을 강화하는 계기극 마련했다.

행사는 국가보훈부·대한민국 해군·해병대·인천광역시가 공동 주관했다.