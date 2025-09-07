[헤럴드경제=문영규 기자] 미국의 한 사업가가 아이돌 그룹 블랙핑크의 멤버 리사와 함께 찍은 사진을 올려 논란이 일고 있다. 이 사업가는 “속지말라”며 인공지능(AI)으로 생성된 가짜 이미지의 확산을 경고했다.

소셜 트레이딩 앱 ‘애프터아워’ 창업자 케빈 시우는 최근 자신의 소셜미디어(SNS)에 “블랙핑크 리사를 만났다”며 자신과 리사가 의자에 나란히 앉아 있는 사진을 공개했다.

사진 속엔 나란히 앉은 두 사람의 모습이 담겼다.

그는 “투자자 소개로 대화를 나누고 음료 이야기를 하며 즐거운 시간을 보냈고 리사가 친절히 셀카도 찍어줬다”고 설명을 했다.

그러더니 “사실 아무 일도 없었다. 나노바나나(Nano Banana)’로 단 몇 초 만에 생성한 합성 이미지일 뿐”이라고 덧붙였다.

그는 “가짜 이미지를 만드는 데 이제 비용이 들지 않는다”며 “곧 사기꾼들이 이런 가짜 사진과 이야기를 쏟아낼 것”이라고 예상했다.

그러면서 “온라인에서 보이는 모든 셀카를 그대로 믿지 말라”고 경고했다.

코드명 ‘나노바나나’, 악용 우려도 커져

코드명 ‘나노바나나’는 사실 구글이 최근 선보인 최신 이미지 생성 및 편집 모델 ‘제미나이 2.5 플래시 이미지(Gemini 2.5 Flash Image)’다. 개발 단계부터 업계의 큰 관심을 받았다.

순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 지난달 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 “구글 딥마인드가 만든 새로운 이미지 생성 및 편집 모델이 제미나이 앱에 공개된다”며 “이번 업데이트를 통해 ‘나노바나나’ 모델이 제미나이 앱에 통합됐다”고 밝혔다.

나노바나나로 만든 이미지는 실제와 가짜를 구분하기 어려울 정도로 놀라운 성능을 보여 공개직후 화제를 모았다.

이미지를 변형해도 일관성을 유지하는 점, 여러 이미지를 자연스럽게 합성하는 기술, 입체감 있는 3차원(3D) 이미지 구현 등 여러 혁신적인 강점을 가졌다는 평가다.

구글은 “올 초 제미나이 앱에 이미지 편집 기능을 선보인 후 더 나은 이용자 경험을 위해 개선 작업을 꾸준히 이어왔다”며 “특히 가장 중점을 둔 부분은 이미지 속 인물의 일관성을 유지하는 것이었다”고 설명했다.

다만 이처럼 기술이 정교해지며 딥페이크 범죄 등 악용 가능성도 커지면서 우려의 목소리도 함께 나온다. 가짜뉴스, 유명인 합성, 여성을 겨냥한 범죄 등은 이미 실제 현실화되는 중이다.

구글도 이를 의식한 듯 부작용을 줄이기 위한 대책을 마련했다. 구글은 “제미나이로 생성하거나 편집한 모든 이미지에는 눈에 보이는 워터마크와 함께 보이지 않는 신스ID 디지털 워터마크가 삽입돼 AI 생성 이미지임을 명확히 표시한다”며 투명성 확보를 위한 노력도 지속하고 있다고 강조했다.