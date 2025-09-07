광희초, 청구초 앞 횡단보도 2개소에 보행신호 자동연장 시스템 설치 완료 및 가동으로 안전한 보행환경 조성... 홍인초 주변 통학로 지중화 사업 추진으로 보행 안전 강화 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구가 교통약자와 주민들의 안전하고 편리한 보행환경을 조성하기 위해 청구초와 광희초 앞 횡단보도 2개소에 ‘보행신호 자동연장 시스템’을 설치했다.

이번에 도입된 보행신호 자동연장 시스템은 AI 기반 카메라를 통해 횡단보도의 보행자를 실시간으로 감지, 보행 시간이 부족할 경우 자동으로 보행신호(초록등)를 연장해 주는 스마트 교통 솔루션이다.

어린이를 비롯해 어르신, 장애인 등 보행 속도가 느린 교통약자들이 안심하고 횡단보도를 건널 수 있도록 돕는다.

설치 지점은 중부경찰서와 서부도로사업소 협의를 거쳐, 보행자 사고 위험이 높고 유동 인구가 많은 지역을 중심으로 선정됐다.

중구는 이번 시스템 도입이 교통사고 예방은 물론 주민들의 보행 편의를 크게 향상할 것으로 기대하고 있다.

한편, 중구는 안전한 통학로 조성을 위한 또 다른 사업으로 ‘흥인초등학교 주변 통학로 지중화 사업’을 추진 중이다.

이 사업은 청구로6길에서 다산로32길 구간의 가공선(L=160m)과 전주(한전주 7본, 통신주 1본)를 철거하고 지중 매립하는 것이다. 공사는 이 달 착공해 내년 4월 준공을 목표로 진행된다.

구 관계자는 “보행신호 자동연장 시스템과 통학로 지중화 사업을 통해 아이들과 주민 모두가 안심하고 걸을 수 있는 보행 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.