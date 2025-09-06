[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시와 경산시의회는 지역 상생과 연대의 가치를 실천하기 위해 강릉시의회에 병입수 지원을 결정하고 ‘경산담음수’350㎖ 2만병(7톤)을 전달했다고 5일 밝혔다.

이번 지원은 최근 강릉시가 장기간 강우 부족으로 생활용수 공급에 차질을 빚으면서 일부 지역 주민들이 제한 급수를 겪는 상황을 고려해 마련됐다.

경산시와 경산시의회는 따뜻한 맞손을 잡고 함께 가는 동반자로서 시정현안 간담회를 열어 주요 정책과 현안을 논의하며 머리를 맞대 왔다. 이번 강릉시의회 지원 역시 이러한 협력의 결실이다.

안문길 경산시의장은“강릉시민들의 고통을 조금이나마 덜어드리고자 경산시의회의 뜻을 모아 지원하게 됐다”며 “앞으로도 지방의회 간 긴밀한 협력과 연대를 통해 위기 상황을 함께 극복하고 상생 발전을 이어가겠다”고 밝혔다.

조현일 경산시장은 “이번 지원이 강릉시민들에게 작은 위로와 힘이 되길 바란다”며 “온 국민의 힘을 모아 가뭄을 조기에 극복하고 평온한 일상으로 하루빨리 복귀하시길 모든 시민과 함께 응원한다”고 말했다.