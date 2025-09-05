영종 국제학교 바르게설립추진위, 인천경제청 공모 위반 의혹 밝혀야 교육 공공성 훼손 및 국민 혈세 유출 우려

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]영종 국제학교 우선협상대상자(영국 워컴 애비 스쿨) 선정이 도마위에 올랐다.

인천경제자유구역청이 지난 3월 실시한 공모 과정에서 불거진 행정 절차 위반 의혹에 대해 영종국제도시 주민들이 최근 감사원에 감사를 요청했기 때문이다.

이에 대한 사실 여부는 감사원 감사를 통해 명확하게 밝혀질지 두고 봐야 하겠지만, 올해 말 인천경제청과 우선협상대상자 간에 사업 협약을 앞둔 시점에서 논란되고 있어 그 결과가 주목된다.

5일 영종 국제학교 바르게 설립 추진위원회(이하 위원회)는 “영종국제도시 발전을 위해 국제학교 설립은 반드시 필요하지만, 이번 사안은 단순한 행정착오를 넘어서는 심각한 문제로 보고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “국민 혈세와 학교 부지가 무상 임대되는 중대한 사업임에도 불구하고 불법·부당한 특혜가 발생하지 않도록 감시하는 것이 우리의 역할”이라며 “반드시 공정하고 투명한 절차를 통해 최적의 학교가 설립돼야 한다”고 강조했다.

따라서 위원회는 지역 발전과 아이들의 미래가 달린 교육 환경 개선에 실질적으로 기여할 수 있는 제대로 된 좋은 명문학교가 들어오길 희망한다며 지난 3일 감사원에 감사를 요청했다.

이와 관련, 인천광역시의회 산업경제위원회 소속 문세종·나상길 시의원이 영종 국제학교 공모 과정 전반에 대한 자료 제출을 이미 요구한 상태라고 위원회는 설명했다.

또한 국회 해당 상임위 국회의원에게도 협조 요청을 한 것으로 알려져 영종 국제학교를 둘러싼 논란은 더 확대될 가능성이 크다.

최은주 위원장은 “국제학교 설립은 지역 주민들의 오랜 염원”이라며 “그러나 그 염원이 특정 사기업의 이익으로 변질된다면 교육 공공성은 무너지고 국민 혈세만 유출될 수 있있다”고 주장했다.

특히 “이번 감사 요청과 청원은 우리 아이들과 지역사회를 위한 최소한의 안전장치”라며 “향후 주민·학부모·시민사회와 함께 국제학교 설립 과정을 철저히 감시하며 올바르고 투명한 추진이 이루어질 수 있도록 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

국제학교 관련 전문가들 역시 공모지침 위반 정황, 필수 제출서류의 은밀한 변경, 본교 최종 책임의 삭제, 영리·조세회피처 법인의 개입 가능성 등은 명백히 행정 절차의 문제를 드러내는 것이라고 지적했다.

한편 위원회는 이재명 정부가 국정 기조로 강조한 ‘3대 부패비리 척결’과 맞물려 이번 사안이 결코 쉽게 넘어가지 않을 것으로 기대한다고 말했다.