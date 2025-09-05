[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강북구(구청장 이순희·사진)는 반려견의 문제 행동으로 어려움을 겪는 구민을 위해 2025년 하반기 반려견 행동교정 교육 프로그램을 마련했다고 5일 밝혔다.

교육 과정은 ▷가정 방문형 행동교정 교육 ‘찾아갈개’ ▷집합형 외출 교육 ‘외출할개’ ▷교감 교육 ‘기다릴개’ 총 3개 과정으로, 전 과정 모두 무료로 운영된다.

‘찾아갈개’는 총 32가구를 대상으로 9월 15일부터 11월 30일까지 진행된다. 전문 훈련사가 사전 전화상담 후 가정을 직접 방문해 짖음, 공격성, 분리불안, 배변, 산책 등 문제 행동을 분석하고 1대1 맞춤 솔루션을 제공한다.

‘외출할개’는 10월부터 북서울꿈의숲 강북구 반려견 놀이터에서 총 14가구를 대상으로 운영된다. 10월 27일, 11월 3일 각 7가구를 대상으로 외출 시 짖음·공격성 등으로 어려움을 겪는 반려견과 보호자를 대상으로 올바른 산책법(리드워킹·평행걷기 등)을 지도한다.

‘기다릴개’ 역시 북서울꿈의숲 강북구 반려견 놀이터에서 진행된다. 10월 28일, 11월 4일 각 7가구를 대상으로 보호자와 반려견 간 교감을 강화하고 이를 통해 반려견의 기본적인 예절을 향상시키는 데 초점을 맞춘 복종훈련을 진행한다.

이순희 강북구청장은 “반려견 문제 행동 교정 교육이 반려견과 보호자, 나아가 지역사회 모두가 조화롭게 공존하는 데 도움을 줄 것”이라며, “강북구는 앞으로도 반려동물 친화적인 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.