[헤럴드경제=김보영 기자] 미국에서 MZ세대를 중심으로 ‘슈렉킹’이라는 새로운 데이트 트렌드가 화제가 되고 있다.

최근 USA투데이에 따르면 ‘슈렉킹’이라는 용어가 미국과 영어권 SNS에서 확산되며 젊은 세대의 연애 패턴을 설명하는 새로운 키워드로 떠오르고 있다.

‘슈렉킹’은 2001년 개봉한 애니메이션 영화 ‘슈렉’에서 유래한 말로, 자신이 특별히 끌리지 않는 상대와 데이트하면서도 그 관계에 만족을 느끼는 행동을 가리킨다.

영화 속에서 피오나 공주가 녹색 괴물 오우거인 슈렉과 사랑에 빠져 해피엔딩을 맞는 것처럼, “외모는 못생겼지만 그만큼 나를 더 잘 대해줄 것”이라는 기대 심리가 반영된 것이다.

하지만 현실은 영화처럼 흘러가지 않는다. 기대와 달리 상처를 받거나 실망하는 경우가 많아, 이를 두고 ‘슈렉당했다(Getting Shrekked)’라는 표현까지 등장했다.

한 틱톡 이용자는 “우리 모두 그런 경험이 있지 않나”라며 자신의 경험을 털어놓았다. 그는 “끌리지 않는 사람에게 기회를 주면서, 그 사람이 자신의 외모적 한계를 알고 있으니 나에게 더 잘해줄 거라고 생각했다. 하지만 결과적으로는 그 사람 때문에 오히려 상처를 받게 됐다”고 말했다.

데이트 코치이자 ‘이별 훈련소: 마음을 바꾸는 과학’의 저자인 에이미 찬은 “대부분의 경우 공주 대접은 받지 못하고 오우거와 데이트하는 상황이 된다”며 현실적인 조언을 전했다. 그는 “이 용어 자체는 새롭지만, 이런 현상은 오래전부터 존재해왔던 보편적인 일”이라고 설명했다.

그는 “외모를 우선순위에서 뒤로 미루거나 시간이 지나면서 상대방의 매력이 더 커지기를 기대하는 것 자체는 나쁘지 않다”면서도 “외모가 ‘평범한’ 사람과 사귄다고 해서 당연히 더 나은 대우를 받을 거라고 생각하는 건 역효과를 낳을 뿐”이라고 지적했다.

관계 전문가 에마 하톤 역시 슈렉킹 트렌드에 몇 가지 문제가 있다고 지적했다. 외모와 성격은 관계가 없으며, 자신을 함부로 대하는 사람들은 외모와 관계없이 매력적이지 않다고 봐야 한다는 것이다.

하톤은 “사람들이 평소 자신이 만나던 유형과 다른 사람과의 데이트를 꺼리는 이유는 실패에 대한 두려움 때문”이라며 “하지만 반드시 그런 것만은 아니다”라고 말했다.

그는 “두 사람이 진심으로 비슷한 목표와 가치관을 가지고 함께 나아갈 때, 서로에게 진정한 매력을 느낄 수 있다”며 “이는 신체적 조건이나 사회적 기대 같은 피상적 요소들을 뛰어넘는 놀라운 경험이 될 수 있다”고 설명했다.

찬은 ‘슈렉킹’이라는 단어의 등장 자체가 현대 데이트 문화가 얼마나 복잡해졌는지, 그리고 사람들이 얼마나 많은 좌절감을 느끼고 있는지를 보여준다고 분석했다.

그는 “현대의 데이트는 너무 복잡해져서 우리에게 일어나는 일들을 설명하기 위해 새로운 단어들이 계속 필요한 상황이 됐다”며 “예전에는 없었던 방식으로 데이트의 어려움들이 공개적인 대화의 주제가 되고 있다”고 말했다.

찬은 슈렉킹 경험으로 상처받은 이들에게 “데이트를 포기하지 말라”고 조언했다. 대신 이를 기회로 삼아 외모와 관계없이 파트너에게서 절대 타협할 수 없는 가치들이 무엇인지 알아보라고 권했다.

그는 “성격, 가치관, 감정적 성숙도에 대한 안목을 기르는 게 중요하다”며 “외모적 매력은 로맨스의 한 요소일 뿐, 더 나은 대우를 위한 거래 수단이 되어서는 안 된다”고 강조했다.